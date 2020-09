NBA heute live: Denver Nuggets vs. L.A. Clippers im Liveticker und Livestream

Die L.A. Clippers wollen den Los Angeles Lakers in die Conference Finals folgen. Dafür braucht das Team um den amtierenden Finals-MVP Kawhi Leonard nur noch einen Sieg gegen die Denver Nuggets. Gelingt es schon in Spiel 6? SPOX begleitet das Geschehen ab 19 Uhr im Liveticker.

NBA: Denver Nuggets vs. L.A. Clippers im Liveticker

Vor Beginn: Die meisten Experten hatten es Denver derweil gar nicht zugetraut, ein sechstes Spiel zu erreichen. Schon in Runde eins lagen die Nuggets gegen die Utah Jazz mit 1-3 hinten, um dann doch noch die Serie zu drehen. Dies war übrigens die dritte Serie mit Nuggets-Beteiligung in Folge, die über die volle Distanz ging, Denver gewann zwei davon. Nun wären die Nuggets froh, wenn dies auch gegen die Clippers gelingen würde. Dafür ist jedoch ein Sieg heute in Spiel 6 Pflicht.

Vor Beginn: So historisch ein Einzug in die West-Finals auch sein mag, die Clippers haben Größeres im Sinn. Durch die Verpflichtungen von Kawhi Leonard und Paul George im vergangenen Sommer katapultierten sich die Clippers beinahe über Nacht aus dem Mittelmaß zum Top-Favoriten auf den diesjährigen NBA-Titel. In der Regular Season mussten Kawhi und Co. zwar den Lakers im Westen den Vortritt lassen, in den Playoffs erledigte das Team von Coach Doc Rivers aber zumeist seine Pflicht. Die Dallas Mavericks um Luka Doncic wurden in Runde eins letztlich souverän geschlagen, nun liegen die Kalifornier gegen Denver mit 3-2 in Front und haben somit zwei Matchbälle.

Vor Beginn: Hallo zusammen. Willkommen zum Liveticker der Partie Denver Nuggets gegen die L.A. Clippers. Ab 19 Uhr begleiten wir an dieser Stelle das komplette Geschehen. Ziehen die Clippers erstmals in ihrer Geschichte in die Western Conference Finals ein? Ein Sieg reicht bereits, um Geschichte zu schreiben.

NBA: Nuggets vs. Clippers heute live im TV und Livestream

Spiel 6 zwischen den Nuggets und Clippers wird es nicht im deutschen Free-TV zu sehen geben. Dennoch gibt es dank DAZN die Möglichkeit, die Partie in voller Länge zu verfolgen. Der Streaming-Dienst überträgt jeden Tag zumindest ein Spiel aus der besten Basketballliga der Welt.

Die Übertragung beginnt um 19 Uhr, dann begrüßen euch Kommentator Freddy Harder und Experte Alex Vogel.

NBA-Übertragung: Was ist DAZN?

DAZN ist eine Streaming-Plattform für Sportfans. Neben der NBA hat DAZN auch alle anderen großen US-Sportligen wie NFL, NHL, MLB und MLS im Angebot. Zudem gibt es auf der Plattform jede Menge Spitzenfußball zu sehen, sei es Bundesliga, La Liga, Serie A, Champions League oder auch die Europa League.

Das alles könnt Ihr bereits für 11,99 Euro im Monat bekommen. Wer DAZN gleich ein ganzes Jahr abonnieren möchte, kann dies für 119,99 Euro tun. Das monatliche Abo ist jeden Monat kündbar, zuvor können sich User aber auch mit dem kostenlosen Probemonat selbst ein Bild vom Angebot des Streamig-Diensts machen.

Nuggets vs. Clippers: Die Serie im Überblick

Zum Auftakt wurden die Clippers ihrer Favoritenrolle gerecht, in Spiel 1 gab es einen Kantersieg. Die Nuggets überraschten dennoch in der darauf folgenden Partie und klauten dank starker Vorstellungen von Nikola Jokic und Jamal Murray Spiel 2.

Die Partien 3 und 4 waren dagegen wieder klare Angelegenheiten für die Clippers - und danach sah es auch in Spiel 5 aus. Letztlich verspielten die Clips aber eine 16-Punkte-Führung und Denver machte spät in Person von Rookie Michael Porter Jr. den Deckel drauf.

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 4. September 3 Uhr L.A. Clippers Denver Nuggets 120:97 2 6. September 3 Uhr L.A. Clippers Denver Nuggets 101:110 3 8 September 3 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers 107:113 4 10. September 3 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers 85:96 5 12. September 0.30 Uhr L.A. Clippers Denver Nuggets 105:111 6 13. September 19 Uhr Denver Nuggets L.A. Clippers 7* 16. September tba L.A. Clippers Denver Nuggets

Nuggets vs. Clippers: Die voraussichtlichen Starting Fives