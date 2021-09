Im Boxsport steht das nächste Highlight bevor. Im Oktober steigen Tyson Fury und Deontay Wilder zum dritten Mal gegeneinander in den Ring. Wir zeigen Euch, wie Ihr den Kampf live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Im Schwergewichts-Boxen jagt ein Highlight das nächste! Nach der Titelverteidigung von Anthony Joshua, dem Weltmeister der Verbände IBF, IBO, WBA und WBO, gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk am 25. September kommt es nur zwei Wochen später zum Fight zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder.

Boxen, Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Datum, Ort, Infos

Der Kampf zwischen WBC-Weltmeister Tyson Fury und Deontay Wilder findet am Samstag, 9. Oktober, in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada statt. Da der Fight in den USA zur Primetime am Samstagabend steigt, wird er in Deutschland in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 10. Oktober, zu sehen sein.

Fury vs. Wilder - war da nicht schon etwas? Genau, die beiden Boxer trafen in der Vergangenheit bereits zwei Mal aufeinander. Im Dezember 2018 schlug Fury den "Bronze Bomber" zwar zwei mal zu Boden, die Ringrichter bewerteten den Kampf dennoch als Unentschieden, weshalb Wilder den WBC-Titel behalten durfte.

Der zweite Fight im Februar 2020 endete vorzeitig. Der "Gypsy King" dominierte den Kampf von Beginn an, nach zwei Niederschlägen warfen Wilders' Betreuer das Handtuch und Fury war der neue WBC- und "The Ring"-Champion.

Eigentlich wollte Fury im August dieses Jahres zum Titelvereinigungskampf gegen Joshua antreten wollen. Ein Zivilrichter verfügte aber, dass Fury zuerst erneut gegen Wilder boxen muss. Der Trilogiekampf hätte bereits Juni stattfinden sollen, ein positiver Coronatest im Team von Fury, der sich dann auch ansteckte, sorgten für eine Verschiebung.

© getty Im Februar 2020 fügte Tyson Fury Deontay Wilder dessen erste Niederlage zu.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder 3, Übertragung: So seht Ihr den Boxkampf live im TV und Livestream

Noch ist es nicht bekannt, welcher Anbieter Fury vs. Wilder in Deutschland live im TV und im Livestream übertragen wird.

In der Vergangenheit zeichnete jedoch immer DAZN für die Übertragung der besten Boxkämpfe verantwortlich, weshalb davon auszugehen ist, dass der Streamingdienst Fury vs. Wilder im Livestream zeigen wird. Damit wäre eine Live-Übertragung im Free-TV ausgeschlossen.

Neben diversen Box-Highlights zeigt DAZN auch regelmäßig die besten Events der UFC. Neben Kampfsport zählen unter anderem auch Fußball (u.a. Champions League, Bundesliga, Primera Division), US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Darts, Handball, MMA, Radsport, Motorsport, Wintersport, Rugby oder Wrestling zum umfangreichen DAZN-Angebot.

Das alles seht Ihr mit einem Monatsabo zum Preis von 14,99 Euro oder mit einem Jahresabo zum Preis von 149,99 Euro. Aufgepasst. Noch bis 30. September könnt Ihr einen kostenlosen Probemonat abschließen. Wenn Ihr diesen noch rechtzeitig abschließt, seht Ihr noch Fury vs. Wilder kostenlos.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder: Die Kämpfer im Head-to-head-Vergleich