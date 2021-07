Tyson Fury vs. Deontay Wilder, Boxkampf: Ort, Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Die Schwergewichte Tyson Fury und Deontay Wilder stehen sich ein drittes Mal im Boxring gegenüber. SPOX verrät Euch die wichtigsten Infos rund um Ort, Datum, Termin sowie Übertragung des Trilogiekampfes im TV und Livestream.

Zweimal bereits kämpften der Brite Tyson Fury und der US-Amerikaner Deontay Wilder gegeneinander. Das erste Aufeinandertreffen endete unentschieden, den zweiten Kampf entschied Fury spektakulär in der siebten Runde via technischem Knockout für sich. Nun steht der dritte Fight zwischen den Rivalen an.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder, Boxkampf: Ort, Datum, Termin

Dieser findet am Montag, den 9. Oktober 2021, in der T-Mobile Arena in Paradise, Nevada statt. Ursprünglich war der 24. Juli als Termin geplant gewesen. Aufgrund eines positiven Coronatests im Team von Fury musste jedoch ein Ausweichtermin gefunden werden. Fury selbst hatte sich ebenfalls angesteckt.

In den Sozialen Medien hatte Fury die Absage verkündet, zeigte sich jedoch weiterhin selbstbewusst: "Mach keinen Fehler, ich werde besser denn je zurückkommen. Wir werden am 9. Oktober kämpfen und ich werde ihn umhauen."

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Die Fightcard im Überblick

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Anzahl der Runden Schwergewicht Tyson Fury (c) Deontay Wilder 12 Schwergewicht Efe Ajagba Frank Sánchez 10 Schwergewicht Robert Helenius Adam Kownacki 12 Schwergewicht Jared Anderson Vladimir Tereshkin 8

© getty Tyson Fury (r.) besiegte Deontay Wilder im zweiten Kampf der beiden durch technischen K.o.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder, Boxkampf: Übertragung im TV und Livestream

DAZN besitzt in Deutschland Übertragungsrechte für die wichtigsten Boxkämpfe und wird deswegen aller Voraussicht nach auch den dritten Teil von Fury gegen Wilder im Livestream zeigen.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: Die ersten beiden Kämpfe

Im Dezember 2018 kam es zum ersten Duell zwischen den verhassten Rivalen, dabei stand Wilders WBC-Schwergewichtstitel auf dem Spiel. Nach einem dominanten Beginn von Fury schlug der Amerikaner den 2,06-Meter-Riesen aus dem Nichts zu Boden, in der 12. und letzten Runde dann noch einmal. Nichtsdestotrotz bewerteten die Ringrichter den Kampf als Unentschieden. Der Titel blieb also bei Wilder.

Im Februar 2020 war alles für den Rückkampf angerichtet. Fury war erneut der dominantere Mann zu Beginn, im Gegensatz zum ersten Kampf blieb er es auch bis zum Schluss. Zwei Knockdowns und einen Handtuchwurf aus Wilders Ecke später war Fury zum Sieger ernannt worden.

Danach wanderte der WBC- und "The Ring"-Titel nach Großbritannien. Für den "Bronze Bomber" war es die erste Niederlage in 44 Profikämpfen.

Tyson Fury gegen Deontay Wilder: Die Kämpfer im Head-to-head-Vergleich