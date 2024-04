NBA Playoffs: Banchero überragend! Magic zerstören Cavs und verkürzen Serien-Rückstand

© getty

Die Halbzeit-Pause tat der heißen Magic-Phase keinen Abbruch, im Gegenteil: Orlando schaltete noch einen Gang höher, erneut in Person von Banchero. 12 weitere Zähler des Rookie of the Years 2023 und das effiziente Shooting von hinter der Dreierlinie ließ die Magic mit einem mehr als komfortablen 96:61 in das vierte Viertel gehen. Der letzte Abschnitt durfte getrost in die Kategorie "Garbage Time" gepackt werden, zu keinem Zeitpunkt wurde die Partie noch einmal spannend, sodass die Magic die Partie am Ende mit 121:83 deutlich gewannen.

Topscorer auf Seiten der Magic war selbstverständlich Banchero (31 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists), doch auch Jalen Suggs überzeugte mit 24 Punkten. Bei den Cavs erzielte am Ende der von der Bank kommende Caris LeVert die meisten Zähler (15 Punkte). Exemplarisch für den bescheidenen Cleveland-Abend: Die Akteure der Cavs trafen insgesamt nur 39% seiner Würfe.

Der mehr als deutliche Sieg lässt die Serie nun wieder richtig spannend werden. Entscheidend wird vor allem sein: Bleibt die Magic-Defensive so ein überzeugendes Bollwerk, kann Banchero seine erste überragende Playoff-Performance auch im weiteren Verlauf der Serie bestätigen und wie reagieren die Cavs trotz der 2–1-Serienführung auf den Blowout? Erste Antworten gibt es in Spiel Vier, am Samstagabend (27.04., 19 Uhr) empfängt Orlando die Cavaliers im KIA Center.