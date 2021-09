Boxen: Evander Holyfield angeblich vor spektakulärem Comeback

Das wäre der Hammer! Box-Legende Evander Holyfield steht angeblich vor einem Comeback. Und das im zarten Alter von 58 Jahren.

Wie mehrere US-amerikanische Medien berichten, soll der frühere Schwergewichts-Weltmeister bereits am 11. September im Staples Center in Los Angeles gegen den 44-jährigen Brasilianer Vitor Belfort in den Ring steigen.

Der Linksausleger aus Alabama wird demnach kurzfristig für seinen Landsmann Oscar de la Hoya einspringen. Der "Golden Boy" ist trotz vollständigem Impfschutz an Corona erkrankt und kann deshalb nicht antreten.

Für Holyfield, der sich in den 90er Jahren legendäre Schlachten mit Mike Tyson und Lennox Lewis geliefert hat, wäre es der erste Fight seit über zehn Jahren. Am 7. Mai 2011 bezwang er in Kopenhagen den Dänen Brian Nielsen durch technischen K.o. in der zehnten Runde.

Das Duell gegen den früheren UFC-Champion Belfort soll übrigens als regulärer Profikampf gewertet werden und wäre entsprechend keine Showveranstaltung.

Fraglich ist allerdings, ob der angeblich nach wie vor gut durchtrainierte Holyfield tatsächlich fit genug ist, um von der zuständigen kalifornischen Box-Kommission die Erlaubnis zum Fight erteilt zu bekommen.