Corona-Ausbruch im Team Fury! Kampf gegen Wilder droht Absage

Dem dritten Kampf zwischen WBC-Champion Tyson Fury und Herausforderer Deontay Wilder, der für den 24. Juli angesetzt ist, droht offenbar die Absage. Grund dafür ist laut ESPN-Angaben ein Coronavirus-Ausbruch im Team Fury.

Eine Absage des Kampfes sei demnach "sehr wahrscheinlich", heißt es in dem ESPN-Bericht. Eine offizielle Bestätigung der Verschiebung des dritten Aufeinandertreffens zwischen dem 32 Jahre alten Fury und dem 35-jährigen "Bronze Bomber" in den September gibt es noch nicht. Allerdings bestätigte eine namentlich nicht genannte Quelle von Premier Boxing Champions (PBC) gegenüber DAZN, dass die Austragung des Kampfes im Juli "stark gefährdet" sei.

Fury hatte Wilder im Februar des vergangenen Jahres per technischem K.o in Runde sieben besiegt und sich so den Weltmeistergürtel der WBC geholt. Für Wilder war es die erste Niederlage seiner Profikarriere (42 Siege, 1 Niederlage, 1 Unentschieden). Das erste Aufeinandertreffen der beiden Boxer endete am 1. Dezember 2018 in einem kontrovers diskutierten Unentschieden.

Ursprünglich sollte Fury nach seinem Sieg über Wilder im August auf Anthony Joshua zu einem Vereinigungskampf aller Schwergewichtstitel treffen. Ein US-Schiedsspruch entschied jedoch, dass zunächst eine dritte Auflage der Wilder-Fury-Fehde stattfinden müsse.

Hintergrund: Wilder hatte die vertraglich vereinbarte Rückkampfoption rechtzeitig gezogen und daher Anspruch auf eine Revanche, welche jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht im Mai 2020 hatte stattfinden können.