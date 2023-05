Erkenntnisse zu Celtics vs. Heat, Spiel 2: Hat Jayson Tatum ein Problem im vierten Viertel?

Die Boston Celtics haben auch Spiel 2 der Playoff-Serie gegen die Miami Heat vor eigenem Publikum verloren. Superstar Jayson Tatum wirft im Schlussviertel erneut Fragen auf, auch Head Coach Joe Mazzulla muss sich auf Kritik einstellen.

Natürlich mutiert Jimmy Butler regelmäßig zum Superhelden, gerade in der Crunchtime. Natürlich ist Bam Adebayo ein All-NBA-Spieler, der defensiv dominieren und offensiv als Playmaker fungieren kann. Aber es ist eben auch nicht so, als würde das Duo alles im Alleingang regeln, wie wir es vor kurzem mit Devin Booker und Kevin Durant bei den Suns gesehen haben.

Schon dreimal haben die Heat in der laufenden Postseason übrigens schon einen 10-Punkte-Rückstand im Schlussviertel noch gedreht. Die Bilanz aller übrigen Teams in dieser Hinsicht: 1-53.

© imago images

Celtics vs. Heat: Hat Jayson Tatum ein Problem im 4. Viertel?

Wenn wir schon dabei sind: Die "1" aus der 1-53-Statistik haben die Celtics zu verantworten, aus der Serie gegen die Atlanta Hawks. Es war also nicht das erste Mal, dass Boston einen beträchtlichen Vorsprung aus der Hand gab. Was ist da los? Wie konnten die Heat Game 2 mit einem 24:9-Lauf beenden?

Im Zweifelsfall wird in solchen Fällen immer zuerst auf den Superstar geschaut. Und da kommt Jayson Tatum auf dem Statistik-Zettel nicht gut weg: In Spiel 1 wiesen die Stats keinen einzigen Wurfversuch im Schlussviertel auf. Diesmal waren es drei, alle von der Dreierlinie. Keiner fiel. Erst 0/0, dann 0/3 - eine Frage der fehlenden "Cojones"? Versteckt sich Tatum in den entscheidenden Phasen, und das nach seinen Heldentaten gegen die Philadelphia Sixers?

Diese Analyse ist natürlich viel zu billig. Man kann in Plays involviert sein, ohne am Ende den Wurf zu nehmen, und das war Tatum auch. Er versteckte sich keineswegs. Nicht umsonst ging er in besagten Vierteln insgesamt elfmal an die Linie und versenkte dabei alle elf Freiwürfe. Gerade im Pick-and-Roll war Tatum auch in Game 2 häufig am Ball (3 Assists im Schlussviertel).

Was aber nicht heißt, dass Tatum in den entscheidenden Minuten nicht schwach spielte. Schon wieder. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu. In Spiel 1 waren es im 4. Viertel drei völlig überflüssige Turnover in den letzten drei Minuten. Diesmal leistete er sich im Schlussabschnitt zwei Ballverluste, darunter ein Offensivfoul bei noch 1:38 Minuten zu spielen. Drei der fünf Freiwürfe bekam er bei einem Dreierversuch quasi "geschenkt", und bei den übrigen zwei Freebies bekam er den Ball am Korb zurück, nachdem er ihn zuvor fast vertändelt hatte.

Spoelstra sah seinen Game Plan übrigens nicht als Grund für Tatums Probleme: "Manchmal gehen die Würfe rein, manchmal nicht. Er ist in der Lage, sie allesamt zu treffen. Wenn man gewinnt, sieht es immer besser aus."

Trotzdem war es ihm gelungen, Tatum nach drei sehr starken Vierteln durch ständige Double Teams weitgehend zu neutralisieren. Was uns zum nächsten Punkt bringt.