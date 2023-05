NBA Playoffs - Kader-Check Boston Celtics vs. Miami Heat: Miami hat ein Ass im Ärmel, aber ...

Die Boston Celtics treffen in den Conference Finals im Osten auf die Miami Heat. Es ist das dritte Playoff-Duell der beiden Teams seit 2020 - und es gibt einen klaren Favoriten. Wir machen vor der Serie den Kadercheck.

Man kennt sich in Boston und Miami: 2020 hatten die Heat in der Bubble mit 4-2 die Nase vorn, vor einem Jahr setzten sich die Celtics in den Conference Finals in sieben Spielen durch. Über weite Strecken der Saison waren die Celtics das beste Team der NBA und spätestens nach dem frühen Playoff-Aus der Milwaukee Bucks Favorit auf die zweite Finals-Teilnahme in Folge. Dann taten sich die Celtics aber überraschend schwer, brauchten in der ersten Playoff-Runde sechs Spiele gegen die Hawks und standen gegen die Philadelphia 76ers schon kurz vor dem Aus. Bis Jayson Tatum aufwachte und in Spiel 7 eine Performance für die Geschichtsbücher hinlegte. Ist jetzt der Knoten endlich geplatzt? Auf dem Papier sind die Celtics das deutlich bessere Team - und trotzdem weiß man nie so genau, was man kriegt. Blicken wir auf den Kader der Celts.

© getty Point Guard: MARCUS SMART Alter: 29

29 Stats Playoffs 2023: 15,8 Punkte, 4,2 Rebounds, 5,1 Assists und 1,2 Steals bei 46,5 Prozent FG und 36,3 Prozent Dreier in 33,8 Minuten (13 Spiele) Der Defensive Player of the Year 2022 hat ein schwächeres Jahr hinter sich. Er nimmt zu viele Würfe und stielt den Stars manchmal unnötig die Show - aber sein unerschütterliches Selbstbewusstsein tut dem Team gleichzeitig auch extrem gut. Zeigte in Spiel 6 gegen Philly, wozu er fähig ist (22 Punkte).

© getty BOSTON CELTICS Shooting Guard: DERRICK WHITE Alter: 28

28 Stats Playoffs 2023: 12,8 Punkte, 3,2 Rebounds, 2,2 Assists und 0,8 Blocks bei 50,0 Prozent FG und 42,9 Prozent Dreier in 29,3 Minuten (13 Spiele) Unheimlich konstant in der Regular Season, schaffte es zudem ins All-Defensive Second Team - vielleicht über die 82 Spiele der drittbeste Kelte nach Tatum und Brown. Machte gegen die Sixers zuletzt Platz in der Starting Five für Robert Williams III, weil Mazzulla auf zwei Bigs setzte. Wir sind gespannt, ob er gegen die Heat wieder von Beginn an ran darf.

© getty Shooting Guard: JAYLEN BROWN Alter: 26

26 Stats Playoffs 2023: 24,6 Punkte, 5,3 Rebounds, 3,4 Assists und 1,0 Steals bei 54,1 Prozent FG und 47,1 Prozent Dreier in 37,8 Minuten (13 Spiele) Gefühlt ist er immer da, wenn Tatum mal schwächelt. Machte in der Saison Schlagzeilen, weil er sich überraschend skeptisch zu seiner Zukunft in Boston äußerte, doch nach seinem Platz im All-NBA Second Team dürfte es in der Offseason einen richtig dicken neuen Vertrag geben. Kann auf dem Court fast alles - nur im Ballhandling hapert es.

© getty Power Forward: JAYSON TATUM Alter: 25

25 Stats Playoffs 2023: 28,2 Punkte, 10,6 Rebounds, 5,2 Assists und 1,1 Steals und 1,2 Blocks bei 45,3 Prozent FG und 35,9 Prozent Dreier in 39,5 Minuten (13 Spiele) Nach dem ersten Saisondrittel lag er noch auf MVP-Kurs, dieses Level konnte er nicht ganz halten (am Ende Rang vier). Hat immer mal wieder Phasen in seinem Spiel, in denen überhaupt kein Wurf fallen will - aber dann ist er plötzlich doch wieder voll da. Sein Auftritt in Spiel 7 gegen Philadelphia war einfach nur legendär.

© getty Center: AL HORFORD Alter: 36

36 Stats Playoffs 2023: 6,6 Punkte, 7,6 Rebounds, 3,2 Assists und 1,3 Steals und 2,2 Blocks bei 37,6 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 32,1 Minuten (13 Spiele) Der Elder Statesman im Team, der auch mal die Ansprachen übernimmt und von hinten dirigiert. Meldete den MVP Joel Embiid in Spiel 7 mit bärenstarker Defense ab. Sein Dreier fiel zuletzt aber extrem inkonstant.

© getty Boston Celtics: Die Bankspieler MALCOLM BROGDON (Guard) Alter: 30

30 Stats Playoffs 2023: 14,8 Punkte, 4,1 Rebounds, 3,6 Assists und 0,2 Steals bei 44.6 Prozent FG und 43,5 Prozent Dreier in 27,8 Minuten (13 Spiele) Wurde nicht umsonst zum Sixth Man of the Year gewählt. Von der Bank eine echte Waffe, gerade von Downtown in den Playoffs mit sehr guter Quote. Als Veteran mit allen Wassern gewaschen. Gegen Philly fünfmal mit mindestens 15 Punkten.

© getty ROBERT WILLIAMS III (Center) Alter: 25

25 Stats Playoffs 2023: 6,7 Punkte, 6,4 Rebounds, 1,2 Assists und 1,3 Blocks bei 79,2 Prozent FG in 21,9 Minuten (13 Spiele) Gefühlt will man den vielseitigen Big Man nach jedem Spiel in Watte packen, damit er sich bloß nicht verletzt. Hat in diesen Playoffs aber noch kein Spiel verpasst - und war in den letzten beiden Spielen gegen Philly plötzlich der X-Faktor in der Starting Five. Defensiv unglaublich stark, das werden spannende Duelle gegen Bam Adebayo. Es wird spannend, ob Mazzulla ihn auch gegen Miami von Beginn an bringt.

© getty GRANT WILLIAMS (Forward) Alter: 24

24 Stats Playoffs 2023: 3,4 Punkte, 1,6 Rebounds, 1,1 Assists und 0,3 Steals bei 45,5 Prozent FG und 47,4 Prozent Dreier in 12,9 Minuten (9 Spiele) Das Selbstvertrauen ist da, doch die Leistungen schwanken doch gehörig. Das macht es Mazzulla schwer, konstant auf ihn zu bauen, seine Minuten gegen Philly wurden Opfer der gestrafften Rotation in Spiel 6 und 7 (nur elf Minuten insgesamt). Hatte letztes Jahr in den Playoffs große Momente. Die stehen diesmal noch aus.

© getty SAM HAUSER (Forward) Alter: 25

25 Stats Playoffs 2023: 2,0 Punkte, 0,9 Rebounds, 0,3 Assists und 0,1 Steals bei 38,9 Prozent FG und 37,5 Prozent Dreier in 8,2 Minuten (10 Spiele) Spielte gegen die Hawks noch rund zehn Minuten pro Spiel, gegen Philly war es dann nicht einmal die Hälfte. Tatum lässt hinter sich eben nicht viel abfallen. Ein bis zwei Würfe bekommt er pro Spiel - wenn einer davon sitzt, hat er seinen Job erfüllt.

© getty Coach: MIKE MAZZULLA Auf den Rookie-Coach prasselte spätestens nach Spiel 4 gegen die Sixers heftige Kritik ein, als er in der Schlussphase keine Auszeit nahm - diesen Fehler gab er wenig später öffentlich zu. Die Schwäche der Celtics in engen Schlussphasen wird auch an ihm festgemacht: zu zögerlich, mit seinen 34 Jahren zu unerfahren. Aber er war es auch, der im Verbund mit seinem Coaching Team gegen Philly den richtigen Schachzug präsentierte, Robert Williams III als zweite defensive Präsenz in die Starting Five steckte und die Serie so noch drehte. Er habe die Fähigkeit bewiesen, dazuzulernen, das mache große Trainer und Spieler aus, sagte Smart anschließend, und ein bisschen gönnerhaft klang es schon. Drückt er gegen Miami wieder die richtigen Knöpfe? Boston Celtics: Der Kader im Überblick PG SG SF PF C Marcus Smart Jaylen Brown Jayson Tatum Grant Williams Al Horford Malcolm Brogdon Sam Hauser Blake Griffin Robert Williams III Derrick White Justin Champagnie Luke Kornet Payton Pritchard Mike Muscala

© getty MIAMI HEAT Die "Zombie Heat" sind einfach nicht totzukriegen. Die komplette Regular Season über konnte Miami aber auch gar nichts von dem zeigen, was ein Spitzenteam eigentlich ausmacht, und schaffte es erst über das zweite Play-In-Game in die Serie gegen Milwaukee. Und plötzlich wurde aus Jimmy Butler die Playoff-Version von "Jimmy Buckets", plötzlich fielen die Dreier und plötzlich war keine Führung mehr vor Miami sicher. Nur fünf Spiele reichten gegen Giannis Antetokounmpo und Co., und auch gegen die Knicks waren die Heat am Ende das abgezocktere Team. Gegen Boston ist Miami in puncto Talent deutlich unterlegen - aber sag das mal jemand zu Coach Erik Spoelstra und seiner bunten "Heat Culture"-Truppe. Abschreiben darf man dieses Team nie, auch nicht ohne die verletzten Tyler Herro und Victor Oladipo.

© getty Point Guard: GABE VINCENT Alter: 26

26 Stats Playoffs 2023: 11,5 Punkte, 1,1 Rebounds, 4,8 Assists und 0,9 Steals bei 36,8 Prozent FG und 33,8 Prozent Dreier in 29,4 Minuten (11 Spiele) Blieb 2018 ungedraftet, schaffte dann über die G-League den Sprung in die NBA und passt so irgendwie perfekt zu den Heat. Spielt mal 20 und mal 40 Minuten, macht mal 20 Punkte und mal nur 2. Nur aus der Ruhe bringen lässt sich der Aufbauspieler, der seine Hand in jeder Passing Lane hat, nicht.

© getty Shooting Guard: MAX STRUS Alter: 27

27 Stats Playoffs 2023: 10,9 Punkte, 3,5 Rebounds, 1,1 Assists und 0,5 Steals bei 47,3 Prozent FG und 36,9 Prozent Dreier in 29,4 Minuten (11 Spiele) Noch so ein ungedrafteter Playoff-Held. Strus spielte 2019 sogar für die Celtics, allerdings nur in der Summer League. Ein Jahr später biss er sich über das Training Camp und später die Summer League bei den Heat durch und bekam 2021 einen Zweijahresvertrag. Wurde mit 31 Punkten zum Helden im Play-In-Game gegen Chicago. "Er und Vincent haben vor niemandem Angst, vor keiner Aufgabe, in jeder Phase des Spiels. Sie spielen hart, kein bisschen egoistisch und wollen vor allem gewinnen." Dieses Lob stammt von niemand Geringerem als Jimmy Butler.

© getty Small Forward: JIMMY BUTLER Alter: 33

33 Stats Playoffs 2023: 31,1 Punkte, 6,6 Rebounds, 5,4 Assists und 1,7 Steals bei 52,7 Prozent FG und 36,1 Prozent Dreier in 39,1 Minuten (10 Spiele) Seine Serie gegen die Bucks war eine für die Ewigkeit: 37,2 Punkte bei fast 60 Prozent Shooting, 44 Prozent von der Dreierlinie, dazu 6 Rebounds und fast 5 Assists. In den Playoffs wird aus Butler einfach ein ganz anderes Kaliber, und das ja nicht zum ersten Mal - man erinnere sich an die Bubble. Gegen die Knicks dann nicht ganz so stark, auch weil er sich in Spiel 1 den Knöchel verstauchte und Spiel 2 komplett verpasste. Humpelte auch nach Spiel 6 gegen New York in die Kabine, immerhin hatte er nun ein paar Tage Pause.

© getty Power Forward: KEVIN LOVE Alter: 34

34 Stats Playoffs 2023: 7,7 Punkte, 6,4 Rebounds, 1,9 Assists und 0,5 Blocks bei 36,1 Prozent FG und 33,9 Prozent Dreier in 20,6 Minuten (11 Spiele) Die Cavaliers hatten keine Verwendung mehr für den Big Man und einigten sich am 18. Februar mit Love auf eine Vertragsauflösung. Zwei Tage später unterschrieb er bei den Heat, ist dort aktuell sogar Mitglied der Starting Five, auch wenn es im Schnitt nur rund 20 Minuten Spielzeit sind. Kann immer noch als Rebounder und Passer glänzen, muss gegen Boston aber unbedingt seine Quote aus dem Feld verbessern.

© getty Center: BAM ADEBAYO Alter: 25

25 Stats Playoffs 2023: 18,1 Punkte, 9,2 Rebounds, 3,5 Assists und 1,1 Steals und 0,8 Blocks bei 49,7 Prozent FG in 35,0 Minuten (11 Spiele) Neben Butler der zweite absolute Leistungsträger, offensiv wie defensiv. Adebayo kann nicht nur praktisch jede Position verteidigen, sondern schnappt sich auch die wichtigen Rebounds und punktet in der Crunch Time. Konnte sich gegen die Knicks im Vergleich zur Serie gegen die Bucks sogar noch einmal steigern.

© getty Miami Heat: Die Bankspieler KYLE LOWRY (Guard) Alter: 37

37 Stats Playoffs 2023: 10,1 Punkte, 3,0 Rebounds, 4,5 Assists und 1,1 Steals und 0,9 Blocks bei 44,2 Prozent FG und 35,7 Prozent Dreier in 25,5 Minuten (11 Spiele) Der langjährige Raptors-Guard ist nicht mehr der Jüngste und verlor im März sogar seinen Platz in der Starting Five and Vincent. Aber er ist immer noch gut für ein paar Punkte (sechsmal zweistellig in diesen Playoffs), ein perfekt gezogenes Offensiv-Foul oder einen entscheidenden Pass. Lowry ist als Gegner einfach extrem unangenehm.

© getty CALEB MARTIN (Forward) Alter: 27

27 Stats Playoffs 2023: 10,8 Punkte, 5,3 Rebounds, 1,6 Assists und 0,8 Steals bei 52,6 Prozent FG und 38,6 Prozent Dreier in 27,5 Minuten (11 Spiele) Verlässlicher Dreierschütze, ob nun von der Bank kommend oder als Starter. Klassischer Heat-Spieler: ungedraftet, G-League, Two-Way-Contract.Vergangenen Sommer gab es dann die Belohnung mit einem Dreijahresvertrag über 20 Millionen Dollar.

© getty DUNCAN ROBINSON (Forward) Alter: 29

29 Stats Playoffs 2023: 8,0 Punkte, 1,6 Rebounds, 1,2 Assists und 0,4 Steals bei 40,5 Prozent FG und 42,6 Prozent Dreier in 17,6 Minuten (11 Spiele) Und noch ein Scharfschütze. Robinson nimmt fast alle seine Würfe von Downtown. Gegen die Bucks verwandelte er unglaublich 74 Prozent, gegen die Knicks waren es nur noch 29 Prozent. Wie läuft es gegen Boston?

© getty CODY ZELLER (Center) Alter: 30

30 Stats Playoffs 2023: 2,6 Punkte, 2,5 Rebounds, 0,6 Assists und 0,2 Steals bei 66,7 Prozent FG in 9,1 Minuten (10 Spiele) Der klassische Veteran, der hier und da ein paar Minuten abstaubt, wenn sich die Stars eine kurze Pause gönnen. Bewegt sich in dieser Postseason immer zwischen 0 und 6 Punkten.

© getty Coach: ERIK SPOELSTRA Der beste Head Coach der NBA? Für viele Experten ist Spoelstra das längst, auch wenn er komischerweise noch nie als Coach of the Year ausgezeichnet wurde. Einfach nur unglaublich, was er aus dieser, in Sachen Talent extrem limitierten Heat-Truppe herausholt, gerade in den Playoffs, und genießt das volle Vertrauen von Butler und Co. Die beiden Coaching-Duelle gegen Mike Budenholzer (Bucks) und Tim Thibodeau (Knicks) gewann er deutlich, auch gegenüber Mike Mazzulla hat er mit Sicherheit die Nase vorn. Miami Heat: Der Kader im Überblick PG SG SF PF C Gabe Vincent Max Strus Jimmy Butler Kevin Love Bam Adebayo Kyle Lowry Duncan Robinson Caleb Martin Cody Zeller Haywood Highsmith Nikola Jovic Omer Yurtseven Udonis Haslem