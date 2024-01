Warum seine Entscheidung für Tottenham und gegen den FC Bayern nicht überrascht - aber Risiko birgt: Radu Dragusin im Porträt

Radu Dragusins Vorbild ist seit jeher Virgil van Dijk. Im Nachhinein darf das als exzellente Wahl angesehen werden, denn mittlerweile gibt es kaum noch andere Kandidaten, denen der 21-jährige rumänische Nationalspieler nacheifern könnte. Statistisch spielt Dragusin fast schon in einer Liga mit Liverpools van Dijk, dem Nonplusultra der Abwehrkunst.

Erst ein einziges Mal wurde Dragusin in der aktuellen Saison ausgedribbelt, das übertrifft von allen Verteidigern mit mindestens 15 Einsätzen in Europas Top-5-Ligen nur van Dijk höchstpersönlich. An ihm kam nämlich noch gar niemand vorbei. Zum Vergleich: Die Stamm-Innenverteidiger des FC Bayern München Min-Jae Kim und Dayot Upamecano ließen sich jeweils schon neunmal ausspielen, obwohl sie auf deutlich weniger Einsatzminuten kommen als Dragusin.

Der 1,91 Meter große Hüne überzeugt mit beeindruckender Physis und Kopfballstärke. In den direkten Duellen bleibt er zumeist fair, erst eine Gelbe Karte steht in dieser Saison zu Buche. Dragusins Zweikampfquote von 67 Prozent ist absolute Spitzenklasse, van Dijk rangiert in dieser Kategorie als einer der wenigen Verteidiger vor ihm - Kim und Upamecano liegen weit zurück.

Unbedingt wollte der FC Bayern Dragusin in den Konkurrenzkampf mit den beiden sowie dem zuletzt wenig eingesetzten Matthijs de Ligt schicken. Dragusin hätte schließlich perfekt ins Anforderungsprofil gepasst. Der Rechtsfuß ist in der Abwehr nicht nur innen, sondern auch auf den Seiten einsetzbar. Am Dienstagabend gaben die Münchner im Zuge ihrer zunehmend panischen Suche nach Abwehr-Verstärkungen ein Angebot ab - zu spät, wie sein Berater Florin Manea nun enthüllte.