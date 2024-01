Die "perfekte Mischung" für den FC Bayern München? Das ist Transferziel Eric Dier

Klartext ist vielleicht nicht immer schön für alle Beteiligten, aber eine gute Sache, denn der Raum für Spekulationen wird bedeutend kleiner. Dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel eine "Holding Six", also einen zweikampfstarken Spieler für das defensive Mittelfeld, haben will, hat er schon im Sommer nicht nur den Klub-Bossen des deutschen Rekordmeisters mitgeteilt, sondern auch öffentlich per Klartext-Botschaft verkündet.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund hat seinerseits ohne viele sprachliche Schnörkel schon im Dezember deutlich gemacht, dass er gerne im Januar bei der Besetzung der Abwehr nachlegen möchte. Denn Min-Jae Kim ist beim Asien-Cup, Noussair Mazraoui beim Afrika-Cup. "Wir werden sehen, was uns gelingt. Wir wissen, dass wir Bedarf haben", sagte er Amazon Prime Video.

Der eine will einen Sechser, der andere eine Option, die sowohl für die Innen- als auch für die Außenverteidigung in Frage kommt. Und mit Eric Dier von Tottenham Hotspur wird nun ein Spieler bei den Münchnern gehandelt, der auf all diesen Positionen einsetzbar ist. Im Klartext: der perfekte Neue für den FC Bayern - auf dem Papier.