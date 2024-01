Berater erklärt Korb von Radu Dragusin für den FC Bayern München: "Ich kann es nicht fassen, dass wir wirklich abgesagt haben"

© getty

FC Bayern: Angebot "lukrativer" als von Tottenham Hotspur

Das Angebot der Bayern sei lukrativer gewesen, bestätigte Manea, der weitere Interessenten an seinem Schützling nannte: "Es lag mehr Geld von Bayern auf dem Tisch, aber er hält dies für den richtigen Schritt für seine Karriere. (...) Auch Napoli und Milan waren an ihm interessiert. Aber von klein auf hat er davon geträumt, in der Premier League zu spielen."

Dragusin wechselte im vergangenen Sommer für 5,5 Millionen Euro Ablöse fest von Juventus zu Genoa. Dort gehört er zu den besten Abwehrspielern der Serie A in dieser Saison. Der 13-malige A-Nationalspieler Rumäniens absolvierte in der laufenden Spielzeit 22 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und ein Assist gelangen.

Tottenham soll für ihn laut Medienberichten 25 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni nach Italien überweisen.

