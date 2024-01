FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB will Wechsel von Radu Dragusin zu Tottenham offenbar vereiteln

© getty

FC Bayern München, News: PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi spricht über Gerüchte zu Joshua Kimmich

Am Dienstag wurde berichtet, dass Paris Saint-Germain offenbar darüber nachdenkt, im Rahmen von Bayerns Interesse an Abwehrmann Nordi Mukiele einen Versuch zu starten, sich die Dienste von FCB-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich zu sichern.

Laut L'Equipe plant PSG, den Bayern Mukiele im Tausch für Kimmich anzubieten. Zusätzlich wollen die Franzosen demnach noch eine Ablöse nach München überweisen.

Nun hat sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi zu den Gerüchten geäußert. "Ich möchte nicht über Namen sprechen. Ich respektiere die Bayern und habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Das Transferfenster ist schwierig, besonders im Winter. Wir schauen uns jeden Spieler an, der etwas in die Mannschaft einbringen kann."

Nach Informationen von Sky will Kimmich den FC Bayern in diesem Winter unter keinen Umständen verlassen. Der Vertrag des 28-Jährigen in München ist noch bis 2025 datiert.