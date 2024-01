Spanien-Connection, Leverkusen-Power - und Probleme neben dem Platz: Hintergünde zum Erfolgslauf von Aston Villa

Keine Stars in Birmingham: Das sind Aston Villas Schlüsselspieler

Villa überzeugt in dieser Saison mit einem stabilen Mannschaftsgefüge ohne Superstar. Diese Rolle sollte nach dem Abgang von Eigengewächs Jack Grealish zu Manchester City (für 117 Millionen Euro) eigentlich Philippe Coutinho einnehmen. Der Brasilianer floppte aber und spielt mittlerweile per Leihe in Katar. Die aktuellen Schlüsselspieler verfügen über wenig internationales Renommee. Größtenteils Mittzwanziger, die schon ein bisschen was erlebt haben, aber noch hungrig sind auf mehr.

Am prominentesten ist wohl Argentiniens Weltmeister-Keeper Emiliano Martínez im Tor. Der, der den Pokal für den besten Keeper der WM vor den Augen der Kataris zum goldenen Gemächt umfunktionierte. Davor verteidigt Pau Torres, Emerys Weggefährte aus gemeinsamen Zeiten beim FC Villarreal und einst Transfer-Kandidat beim FC Bayern.

Der brasilianische Olympiasieger Douglas Luiz ordnet im zentralen Mittelfeld, die beiden ehemaligen Leverkusener Leon Bailey und Moussa Diaby wirbeln auf den Flügeln, Ollie Watkins netzt im Sturmzentrum. 19 Scorerpunkte sammelte der 28-jährige englische Nationalspieler in dieser Premier-League-Saison bereits, das übertrifft lediglich Liverpools Mohamed Salah (22).