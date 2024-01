FC Bayern München - Transferziel Nordi Mukiele: Wie passt der ehemalige Leipziger ins Anfoderungsprofil des FCB?

© getty

Nordi Mukiele: Der mögliche Transfer aus Sicht des FC Bayern

Ein zentraler Mittelfeldspieler und ein flexibel einsetzbarer Abwehrspieler. Diese beiden Prioritäten hat der FC Bayern bekanntlich, wenn es um Neuverpflichtungen im Januar geht.

Trainer Thomas Tuchel präzisierte die Transferintentionen am Samstag nach dem 1:1 im Testspiel gegen den FC Basel allerdings ein wenig: "Wenn man heute auf unsere Aufstellung schaut, dann fehlt es nicht im zentralen Mittelfeld. Es ist eher so, dass wir noch einen bräuchten, der uns rechts aushelfen könnte und da vielleicht flexibel einsetzbar wäre", so Tuchel.

Diese Einschätzung würde im Vergleich zu Tottenhams Eric Dier, der ebenfalls im Fokus des FCB stehen soll, dann eher für Mukiele sprechen. Denn während Dier vor allem als Sechser oder Innenverteidiger spielt, ist Mukiele ein Rechtsverteidiger, der aber auch problemlos im Abwehrzentrum agieren kann. Zudem wäre er auch als Linksverteidiger eine Option.

Damit würde Mukiele grundsätzlich perfekt in Tuchels Wunschprofil passen. Der 26-Jährige könnte sowohl Noussair Mazraoui rechts hinten als auch Min-jae Kim in der Innenverteidigung ersetzen. Mazraoui und Kim stehen Bayern bekanntlich in näherer Zukunft nicht zur Verfügung, da sie beim Afrika-Cup (Mazraoui) und beim Asien-Cup (Kim) im Einsatz sind.

Mukiele ist primär Außenverteidiger, hat aber auch dort seine Stärken eher in der Defensive. Zwar drängt er mit seiner Schnelligkeit auch gerne nach vorne, ist aber nicht der klassische Offensiv-Verteidiger, der mit exquisiten Flankenläufen auffallen würde.

Dennoch ist er vor allem aufgrund seiner Flexibilität eine sehr interessante Option für Bayern. Zumal Mukiele die Bundesliga aus seinen vier Jahren bei RB Leipzig bestens kennt und damit kaum Probleme haben dürfte, sich an die Spielklasse zu gewöhnen.

Der finanzielle Aufwand wäre bei einer Leihe mit Kaufoption indes überschaubar. Dennoch muss man beim FCB natürlich abwägen, bis zu welcher Summe eine Kaufoption oder auch Kaufpflicht tragbar wäre.