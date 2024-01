FC Bayern München hat angeblich neues Transferziel Nummer eins: Gespräche mit Nordi Mukiele von PSG offenbar weit fortgeschritten

Demnach befinden sich die Münchner in Person von Sportdirektor Christoph Freund bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Paris Saint-Germain. Der Verteidiger, der sowohl rechts als auch innen agieren kann, gelte nun als Transferziel Nummer eins.

Das erneuteInteresse der Bayern an Mukiele war in den vergangenen Tagen bekannt geworden . Aus Frankreich war bereits zu hören, dass der deutsche Rekordmeister sogar schon ein Angebot für den ehemaligen Leipziger abgegeben hätte. Die Rede war von einer Leihe mit Kaufoption in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro.

Andererseits war zu hören, dass PSG erst einen Ersatz verpflichten wolle, bevor Mukiele zurück in die Bundesliga wechseln darf. Dahingehend gilt unter anderem Kevin Danso, der auch auf der Münchner Liste für die Innenverteidigung stehen soll, als Kandidat.

Außerdem wurde berichtet, dass PSG von einem spektakulären Tauschgeschäft träumen würde: Joshua Kimmich soll in den Deal inkludiert werden. Ein Abgang des Nationalspielers im Winter kommt dem Vernehmen nach für den FCB jedoch unter keinen Umständen infrage.

"Ich möchte nicht über Namen sprechen. Ich respektiere die Bayern und habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Das Transferfenster ist schwierig, besonders im Winter. Wir schauen uns jeden Spieler an, der etwas in die Mannschaft einbringen kann", erklärte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi nun.