Rotieren? Verlieren? Julian Nagelsmann reagiert auf Gedankenspiele zu Deutschlands drittem EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz

Deutschlands Einzug ins EM-Achtelfinale steht schon fest - und dennoch ist das abschließende Gruppenspiel gegen die Schweiz am Sonntag in Frankfurt (21 Uhr) wegweisend. Einerseits entscheidet sich, in welchem Turnierbaum das DFB-Team landet. Andererseits drohen Sperren. Was denkt Bundestrainer Julian Nagelsmann?

Anzeige