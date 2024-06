Nur eine Schwäche! Deutschland hat wieder ein Bollwerk - doch nun droht der Zerfall

© getty

DFB-Team: Dem Abwehr-Bollwerk droht der vorläufige Zerfall

Beachtlich ist im bisherigen Turnierverlauf übrigens nicht nur die gute Defensivarbeit der Verteidiger, beachtlich sind auch ihre Impulse fürs Offensivspiel. Kimmich bereitete Florian Wirtz' 1:0 gegen Schottland vor, Mittelstädt Gündogans 2:0 gegen Ungarn. An der Entstehung von Jamal Musialas 1:0 hatte Tah entscheidenden Anteil und sein Nebenmann Rüdiger sorgte wiederholt mit klugen Steilpässen für Gefahr.

Der Abwehr-Verbund hat sich in jeglicher Hinsicht gefunden, doch es droht bereits sein vorläufiger Zerfall. Tah, Rüdiger und Mittelstädt holten sich genau wie Abräumer Robert Andrich in den ersten beiden Spielen Gelbe Karten ab, eine zweite führt zu einer Sperre für ein Spiel. Ärgerlich sind vor allem die beiden Verwarnungen aus der Ungarn-Partie: Rüdiger sah Gelb wegen Meckerns, Mittelstädt für ein Foul kurz vor Schluss, als das Spiel beim Stand von 2:0 bereits so gut wie gewonnen war.

Nagelsmann steht vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz am Sonntag in Frankfurt vor der schwierigen Frage, ob er seine so tadellos funktionierende Abwehr umbaut, um mögliche Sperren beim Achtelfinale zu verhindern. Gestrichen werden die Gelben Karten erst nach dem Viertelfinale. Zumindest Rüdiger hat keine Angst vor einer Sperre: "Ich bin bereit - ob mit Gelb oder ohne Gelb."