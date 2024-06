DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum zweiten EM-Spiel gegen Ungarn: Neuer nutzt jede Konter-Gelegenheit - nur ein Zauberer glänzt

© getty

Deutschland - Ungarn, Noten: Manuel Neuer

Beim 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland antwortete Neuer auf die Debatten um seine Leistungsfähigkeit nicht. Was daran lag, dass er abgesehen vom unhaltbaren Gegentor nichts zu tun hatte. Dafür boten sich dem 38-jährigen Veteran gegen Ungarn zahlreiche Konter-Gelegenheiten - und er nutzte jede einzelne. Es dauerte nicht einmal eine Minute, ehe Neuer erstmals in höchster Not entschärfte. Seine größte Heldentat vollbrachte er in Minute 26, als er einen genialen Freistoß von Dominik Szoboszlai aus dem Kreuzeck fischte und kurz darauf nochmal mit dem Fuß klärte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erneut stark.

Einziger Wermutstropfen war eine kleine Unsicherheit bei einer Hereingabe in der Schlussphase. Neuer absolvierte in Stuttgart sein 17. EM-Spiel und zog somit mit dem bisherigen Rekord-Keeper Gianluigi Buffon gleich. Gegen die Schweiz wird Neuer zum alleinigen Spitzenreiter aufsteigen. Note: 1,5.