"Wir müssen ihm alle mehr vertrauen in diesem Land!" Zweiter Gala-Auftritt von Ilkay Gündogan - Julian Nagelsmann hat seine schwierigste Aufgabe beim DFB-Team gelöst 

© imago

Ilkay Gündogan glänzte gegen Schottland und Ungarn

Pünktlich zum EM-Start funktionieren nicht nur die Doppelsechs und die magischen Kräfte der Zauberer, plötzlich funktioniert auch Gündogan. Gegen Schottland leitete er das 2:0 genial ein und holte dann den Elfmeter zum 3:0 heraus. Gegen Ungarn behauptete er den Ball vor dem 1:0 energisch und erzielte das 2:0 mit seinem schwachen linken Fuß per Direktabnahme selbst. Aber hey, das sind ja nur Tore und Assists, das sind ja nur Bonus-Geschichten!

"Ilkay hat sehr viel gearbeitet, sehr viel Kontakt mit uns außen gehabt und versucht, das Spiel zu lenken. Er hat es extrem clever gemacht", lobte Nagelsmann nach dem Ungarn-Spiel. Tatsächlich sind nicht die vielen Torbeteiligungen die erfreulichste Nachricht, sondern die generell funktionierende Raumaufteilung im Mittelfeld - wobei natürlich das eine das andere begünstigt. "Gefühlt wird es immer besser", sagte Gündogan. "Je öfter man zusammenspielt, desto besser wird das Gefühl für den Nebenmann."

Anders als bei den Testspielen blockieren sich Gündogan und die beiden zentrumslastigen Zauberer nicht mehr gegenseitig. Musiala gestand Gündogan nach dem Ungarn-Spiel seine Liebe, vielleicht sogar noch rührender waren aber des Kapitäns Worte in Richtung Kroos. "Wenn wir beide uns auf dem Platz anschauen - selbst für eine Millisekunde - wissen wir, was der andere gerade denkt oder in der nächsten Aktion vorhat", erklärte Gündogan und führte das gute Zusammenspiel auf die neue Positionierung zurück. "Nebeneinander wäre es vielleicht der Fall, dass wir oft das gleiche machen oder denken würden. Wenn wir versetzt spielen, können wir uns besser ergänzen."

Ein Lob war das nicht nur für Kroos, sondern auch für Nagelsmann. Indem er Kroos und Gündogan in einem funktionierenden Mittelfeld untergebracht hat, löste der Bundestrainer seine wohl schwierigste Aufstellungs-Aufgabe. Zweifel an der Leistungsexplosion seines Kapitäns hatte er offenbar keine. "Wir müssen Ilkay alle mehr vertrauen in diesem Land. Ich habe großes Vertrauen in ihn und weiß, was in ihm steckt. Ich bin ganz sicher, dass es so weiter geht." Diese EM könnte als Gündogans langersehnte DFB-Blütezeit in die Geschichte eingehen.