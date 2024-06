Das Spiel seines Lebens: Wie Jamal Musiala die Geister von Katar vertrieb

© imago

DFB-Team: "Wusiala" glänzt gegen Schottland

Bei der WM in Katar lastete vermutlich größerer Druck auf Musialas schmalen Bambi-Schultern als nun bei der Heim-EM. Damals war er jünger, unerfahrener und galt außerdem als einziger deutscher Hoffnungsträger. Diesmal teilt er sich diese Rolle immerhin mit dem gleichaltrigen Florian Wirtz, der die WM aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.

Die zwei Zauberer teilen sich aber nicht nur den Hoffnungsträger-Druck, sondern auch die Aufmerksamkeit der Gegenspieler auf dem Platz. Der vierbeinige Wirbelwind "Wusiala" ist kaum zu verteidigen, schon gar nicht von biederen Schotten. Als verkappte Flügelspieler zogen Musiala und Wirtz regelmäßig ins Zentrum, kombinierten dort untereinander, mit Zehner Ilkay Gündogan und der falschen Neun Kai Havertz auf engstem Raum und erzielten jeweils ein Tor.

"Die beiden sind überragend", lobte Havertz, den Wirtz und Musiala im Ranking der jüngsten deutschen EM-Torschützen auf Rang drei verdrängten. "Nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Typen. Sie sind beide am Boden geblieben. Wir können uns glücklich schätzen, dass sie in unserer Mannschaft sind." Dem Bundestrainer war es unterdessen ein Anliegen, auch die Abwehrarbeit des Duos hervorzuheben. "Ich habe immer betont, dass wir die Zauberer auch in der Defensive brauchen", sagte Nagelsmann, vor allem Musiala sei seiner Meinung nach "defensiv sehr fleißig" gewesen.