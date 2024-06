"Pferde-Auktion" mit Thomas Müller: Neues Mixed-Zone-Konzept belustigt die DFB-Kicker

© getty

Thomas Müller: "Fast wie ein Bieterverfahren hier, Pferde-Auktion!"

Neben jedem der drei Podeste platzierte die UEFA einen Offiziellen in Anzug, anders als die Spieler wirkten diese Aufpasser tatsächlich ziemlich staatstragend. Ihre Aufgabe: Nach drei bis fünf Minuten Redezeit vorzuschreiten und die Presse mahnend zu einer "last question" aufzurufen. Bei Havertz und dem zweiten deutschen Bundeskanzler Niclas Füllkrug funktionierte dieses Konzept noch halbwegs reibungslos, dann kam Thomas Müller.

"Neue Situation hier", sagte er bei seiner Ankunft erstaunt. Auch Müller erkannte sein Wohnzimmer nicht wieder. Kaum jemand verbringt schließlich so viel Zeit in der Mixed Zone der Münchner Arena wie die Klubikone des ortsansässigen FC Bayern. Nach drei Minuten Redezeit hat Müller für gewöhnlich noch nicht einmal seine erste Antwort ausformuliert. Gleichzeitig sind es die Journalisten gewöhnt, dass Müller jede mögliche Frage ausführlich beantwortet. Nicht so unter UEFA-Regie.

"Ladies and Gentlemen, one last question", sprach der Offizielle also nach drei Minuten, woraufhin etliche Journalisten in etlichen Sprachen gleichzeitig weitere Fragen riefen. Müller schreckte auf, lachte und analysierte: "Fast wie ein Bieterverfahren hier, Pferde-Auktion!" Der Auktionsgewinner bekam von Müller die gewünschte Einschätzung zu Jamal Musiala.