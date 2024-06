Joshua Kimmich stichelt nach Sieg beim EM-Auftakt gegen Bayern-Publikum

"Ich fand, es wirkte extrem voll. Auch wenn es bei uns bei Bayern immer ausverkauft ist, wirkte es irgendwie ein bisschen voller", sagte der FCB-Rechtsverteidiger in der Mixed Zone.

"Ich fand, als wir reingegangen sind, hat das alles so kompakt gewirkt und keine leeren Ränge", meinte Kimmich und ergänzte dann, wahrscheinlich in Richtung der Logen-Zuschauer: "Klar, bei Bayern kommen manche erst in der zehnten Minute runter."