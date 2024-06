DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland: Gündogan zum Verlieben - die Angreifer überragen

© getty

Deutschland - Schottland, Noten: Florian Wirtz

Bereits in der 1. Minute tauchte Wirtz gefährlich vor dem schottischen Tor auf - war zwar Abseits, aber auch ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Niemand sorgte in der Anfangsphase für so viel Wirbel wie Wirtz, folgerichtig traf er per sehenswerter Direktabnahme zum für die deutsche Psyche so wichtigen 1:0. Auch in der 58. haute er volley drauf, schoss aber drüber. Note: 1,5.