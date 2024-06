Julian Nagelsmann ist der größte Gewinner: Kommentar zu Deutschlands berauschendem EM-Auftakt

© getty

Fußball-Deutschland erstmals seit langem völlig losgelöst

Nagelsmann und seine Mannschaft profitierten beim Triumph gegen Schotland aber auch von erleichternden Umständen. Die Gäste präsentierten sich erschreckend harmlos und dezimierten sich außerdem bereits vor der Halbzeitpause, das DFB-Team erzielte früh das erlösende 1:0. So lässt es sich leichter in einen "Rausch" schlittern, wie Havertz den deutschen Auftritt nannte.

Rasant übertrug sich dieser Rausch vom Platz auf die Ränge und das ganze Land. Nach den so trostlosen vergangenen Jahren voller Verdruss und Hohn dürstete Deutschland ganz offensichtlich nach einer positiven Stimmung um die Nationalmannschaft. Zu spüren war das in München schon am Freitag-Nachmittag, es herrschte echte Begeisterung um die Mannschaft und Vorfreude auf das Heim-Turnier.

Beim Stand von 2:0 sangen die Fans in der Arena dann bereits "Oh, wie ist das schön" - und ja, sowas hat man tatsächlich lange nicht gesehen in Deutschland. In Minute 35 schwappte die Laola-Welle durch das Stadion. Nach Abpfiff drehten die sichtlich gerührten Spieler zu Major Tom ihre Ehrenrunde.

Fußball-Deutschland war an diesem Abend erstmals seit langem völlig losgelöst, vielleicht erstmals seit der EM 2016. Und Julian Nagelsmann hat daran einen gehörigen Anteil.