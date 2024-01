Lieblingsschüler Raphaël Guerreiro glänzt - aber zwei Rivalen dürften sich wundern: Thomas Tuchels unglückliche Kommunikation beim FC Bayern München

© getty

FC Bayern: Raphaël Guerreiro zeigte gegen Union einen Gala-Auftritt

Folgerichtig nahm Tuchel Davies gegen Union Berlin aus der Startelf. Goretzka rotierte ins zentrale Mittelfeld, Guerreiro durfte erstmals beim FC Bayern auf seiner Parade-Position als Linksverteidiger starten. Auf der Position, "für die wir ihn grundsätzlich verpflichtet haben", wie Tuchel betonte. Und Guerreiro machte es gut, ausgezeichnet sogar.

Sein selbst eingeleiteter Treffer mit dem linken Außenrist kurz nach der Pause sicherte dem FC Bayern einen bitter benötigten Sieg. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen schrumpfte auf vier Punkte, der bereits angezählte Tuchel darf durchatmen - ehe es bereits am Samstag gegen den FC Augsburg geht. Guerreiro überzeugte nicht nur offensiv, sondern auch defensiv: Kurz vor der Pause klärte er beispielsweise in höchster Not gegen den durchgebrochenen Union-Stürmer Benedict Hollerbach.

Ein paar Zahlen zur Gala: Guerreiro sammelte die meisten Ballaktionen (129), verzeichnete die beste Passquote aller Startelf-Spieler (98 Prozent), spielte die meisten Pässe ins Angriffsdrittel (21) und gewann jeden seiner Zweikämpfe. "Er hat das gut gemacht", lobte Tuchel. "Ich freue mich sehr für ihn und hoffe, dass er gesund bleibt." Lieblingsschüler Guerreiro wird sich über dieses Lob freuen - seine Rivalen dürften sich aufgrund Tuchels weiterführender Aussagen dagegen mindestens wundern.