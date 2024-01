Leon Goretzka genervrt von Nachfragen nach Konkurrenzkampf mit Raphael Guerreiro beim FC Bayern München: "Wenn der Trainer das gesagt hat ..."

Gegen Union Berlin hatten Goretzka und Guerreiro in der Startelf gestanden, weil Letzterer Alphonso Davies hinten links vertrat. "Klar, ich möchte immer in der Startelf stehen, das ist mein Anspruch. Ich glaube, das weiß auch jeder, das habe ich oft genug gesagt. Dann freue ich mich natürlich, wenn es auch so kommt", erklärte Nationalspieler Goretzka am Sky-Mikrofon.

Als er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Trainer Thomas Tuchel seine Berufung vor dem Spiel mit Guerreiros Abstellung in die Viererkette begründet hatte, reagierte er einsilbig. "Ach so", sagte der 28-Jährige und ergänzte auf die Frage nach einem Zweikampf mit dem Portugiesen: "Weiß ich gar nicht, müssen wir wahrscheinlich den Trainer fragen. Aber wenn er das gesagt hat, dann ist das wahrscheinlich so."

Ein Wechsel sei für ihn dennoch kein Thema. "Da habe ich im Sommer auch schon einiges erlebt", sagte er über aktuell aufflackernde Gerüchte über einen möglichen Abgang aus München. Das gehöre "einfach dazu", aber "damit beschäftige ich mich überhaupt nicht."