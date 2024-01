FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Union Berlin: Raphael Guerreiro glänzt auf neuer Position - was ist mit Harry Kane los?

© getty

FC Bayern - Union Berlin, Noten: Leroy Sané

Nicht nur die Innenverteidiger tauschten im Vergleich zum Bremen-Spiel die Seiten, sondern auch die Flügelstürmer: Sané kam diesmal über rechts, Coman über links. Kurz nach Anpfiff und kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit ließ Sané gute Schüsse ab. Dazwischen bemüht, aber nicht wirklich zwingend. In der 37. machte er mit einer verheerenden Ecke negativ auf sich aufmerksam. Pech, dass sein Assist zum vermeintlichen 2:0 wegen einer knappen Abseitsstellung nicht zählte. In der 75. geriet er an der Seitenlinie in ein Scharmützel mit Nenad Bjelica, woraufhin der Union-Trainer die Rote Karte sah. Note: 3,5.