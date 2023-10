Verärgerung beim FC Bayern, Eklat in Kanada: Die besondere Geschichte von Alphonso Davies' Berater Nick Huoseh

Nick Huoseh gründete eine Technologie-Firma und trainierte die Fußball-Mannschaft seines Sohnes - ehe er ziemlich zufällig Alphonso Davies' Berater wurde. Wer ist der Mann, der sich mit Kanadas Verband angelegt hat und beim FC Bayern München offenbar zunehmend für Verärgerung sorgt?

Auf Huosehs Aussagen angesprochen, konterte Uli Hoeneß im Sommer höchstpersönlich. Er habe "von Alphonso nichts dergleichen gehört. Ich bin zuversichtlich, dass er lange bei uns bleibt. Was Berater machen, um ihr Geld zu verdienen, da hat er ja keinen Einfluss drauf." Eine durchaus steile These, schließlich sollte der Berater die Interessen seines Klienten vertreten - und im Falle von Davies und Huoseh ist das unbedingt der Fall. Die beiden verbindet mehr als ein berufliches Verhältnis.

"Einige Klubs sind interessiert. Noch gibt es aber keine konkreten Gespräche", verriet Huoseh im Mai bei TSN . Nur einen Monat später betonte er, dass die Verhandlungen mit dem FC Bayern "fast am Ziel" gewesen seien: "Doch dann bin ich aufgewacht und habe die Nachricht erhalten, dass alle weg sind bei Bayern." Alle, das waren in diesem Fall der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamdizic.

Huoseh und Davies: Wie aus einem Trainer ein Berater wurde

Davies' Eltern stammen aus dem westafrikanischen Land Liberia. Als dort Krieg ausbrach, flüchteten sie zunächst nach Ghana, wo Alphonso in einem Flüchtlingslager auf die Welt kam. Bald wanderte die junge Familie nach Kanada aus. Es ging nach Edmonton, das liegt ziemlich genau mitten im Nirgendwo.

Viele Jahre früher war dort auch eine Flüchtlings-Familie aus Palästina angekommen. Der Sohn lernte Elektrotechnik und gründete die Firma ASI Tech, spezialisiert auf den Aufbau von Kommunikationssystemen im Öl- und Gassektor. Später trainierte er die Fußball-Mannschaft seines eigenen Sohnes bei den Edmonton Strikers. Irgendwann kam ein neuer Spieler in das Team des Hobby-Trainers Nick Huoseh: der elfjährige Alphonso Davies.

Davies freundete sich mit Huosehs Sohn an, der Trainer übernahm kurzerhand auch den Shuttle-Service zu und von den Trainingseinheiten und zahlte auch mal für die Fußball-Ausrüstung. "Alphonso hat viel Zeit mit unserer Familie verbracht", berichtete Huoseh in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Canadian Press. Als die Strikers zu klein wurden für das große Talent half Huoseh beim Wechsel in die Nachwuchs-Abteilung des nächsten MLS-Klubs Vancouver Whitecaps. Kein Problem, beruflich war er ohnehin oft in Vancouver. Davies debütierte im Alter von 15 Jahren für die Whitecaps, anschließend wurde ihm ein Profivertrag angeboten.

Wie das so ist, stürzten sich interessierte Berater nur so auf das vielversprechende Talent. Huoseh half der Familie zunächst bei der Auswahl, ehe Davies' Mutter eine Idee hatte: Warum macht es Huoseh eigentlich nicht selbst? "Ich verfüge über keine Expertise in diesem Bereich", habe er nach eigener Auskunft erwidert. "Aber sie meinte, dass sie keine Sorge hat." Damit war das geregelt. "Es war nie mein Plan, sein Agent, Berater, Repräsentant oder wie auch immer man mich nennen mag zu werden."