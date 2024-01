FC Bayern: Dayot Upamecano fällt mit Faserriss aus, Sorgen um Konrad Laimer

Was die Zwangspause für Upamecano angehe, "da werden wir wahrscheinlich von Wochen sprechen, nicht von Tagen, sagte Tuchel. Anstelle des Franzosen, den der Trainer angesichts seiner derzeitigen Form als "eigentlich unersetzbar" bezeichnete, kam Winter-Zugang Eric Dier zu seinem ersten Einsatz für die Münchner. Dessen Verpflichtung habe sich so auch schon "bezahlt" gemacht, erklärte Tuchel.

Ausgewechselt werden musste kurz vor Schluss auch Konrad Laimer wegen einer ungenannten Verletzung, Tuchel sagte aber, er mache sich Sorgen um den Österreicher: "Kein Faserriss, keine Zerrung, aber die Wade ist komplett zugegangen, er musste raus. Er hat noch einen Schlag drangekriegt. Es wird eng." Klarheit sollen Untersuchungen am Donnerstag bringen.

Joshua Kimmich muss am Donnerstag ebenfalls untersucht werden. Bei ihm geht es um eine Schulterverletzung. "Bei Josh werden wir über die Nacht sehen, was die Schulter macht", sagte Tuchel: "Konni macht mir da ein bisschen mehr Sorgen als Josh, aber wir müssen bis morgen abwarten."

Könnten die Bayern aufgrund der Personalsituation noch einmal tätig werden und einen weiteren Innenverteidiger holen? "Nein, ich erwarte Min-Jae (Kim; Anm. d. Red.) in mindestens zwei Wochen zurück. Dann sollten wir da eigentlich durchkommen", wehrte Tuchel ab. "Wir sind eh dran. Es ist klar, was wir machen wollen und was wir nicht machen. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Verletzungen gehören zu einer Saison dazu. Trotzdem werden wir unsere Strategie wegen Muskelverletzungen nicht über den Haufen werfen."

Vor dem Spiel hatte Sportdirektor Christoph Freund bestätigt, dass eine Verpflichtung von Kieran Trippier vom Tisch ist. Als weiterer Rechtsverteidiger war zuletzt Nordi Mukiele im Gespräch.

Am Samstagnachmittag müssen die Bayern auswärts beim FC Augsburg antreten.