Union Berlins Trainer Nenad Bjelica sieht nach Rangelei mit Leroy Sané Rot: "Bei ihm entschuldige ich mich nicht"

Nenad Bjelica: "Bei Sané entschuldige ich mich nicht"

Nach der Partie zeigte sich Bjelica bei Sky einsichtig. "Das geht nicht in Ordnung, das ist nicht zu tolerieren, was ich gemacht habe. Da verstehe ich die Rote Karte", erklärte er. Er sei "etwas aufgeregt wegen der Elfmeterszene" gewesen. Den Strafstoß hätte man "auf jeden Fall" geben können, sagte er, nachdem er die Bilder gesehen hatte. Aber: "Natürlich ist vor 75.000 Zuschauern im Stadion bei einem 1:0 gegen Bayern nicht einfach, so einen Elfmeter zu geben."

Er entschuldige sich bei seiner Mannschaft, sagte Bjelica, aber "bei Sané nicht. Er kommt in meinen Raum, um mich zu provozieren. Natürlich reagiere ich nicht so, wie ich reagieren sollte." Sané habe ihn "in meinem Raum geschubst, dann habe ich natürlich reagiert."

Kevin Vogt von den Eisernen sagte: "Er will ihm ja den Ball geben. Der Ball tickt weg, dann will er ihn aufheben und dann ... Nochmal: Ich will nichts schönreden - aber es ist auch gut provoziert, muss ich sagen. Das entschuldigt es nicht."

Thomas Tuchel erklärte lediglich: "Es ist schwer, ihn zu verteidigen. Ich brauche jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber klar: nicht gut."