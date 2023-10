FC Bayern München - 94 Spiele verpasst! Warum Guerreiros verpatzter FCB-Start nicht überrascht

Raphael Guerreiro sollte beim FC Bayern München zum wichtigen Allrounder werden. Die Fähigkeiten dazu hat der 29-jährige Portugiese zweifelsohne, doch bisher streikt sein Körper - überraschend kommt das nicht.

Reicht es gegen Freiburg gar für die Startelf? Guerreiro habe am Freitag "die komplette Trainingseinheit absolviert, wir haben alles gemacht, haben Positionsspiele gemacht, auf kleine und große Tore gespielt", berichtete Tuchel. "Er war eher euphorisch nach der Einheit." Am Samstag habe er aber "wieder etwas gemerkt an einer anderen Stelle - und jetzt fällt er wieder aus".

Während seiner sieben Jahre in Dortmund von 2016 bis 2023 verpasste Guerreiro laut transfermarkt aufgrund von 24 verschiedenen Blessuren insgesamt 94 Pflichtspiele. In seiner zweiten BVB-Saison musste er sich einer Knöcheloperation unterziehen, ansonsten fehlte er stets wegen muskulärer Probleme an verschiedensten Stellen.

© getty

FC Bayern: Thomas Tuchel schwärmt von Raphael Guerreiro

Diesen Sommer wechselte Guerreiro schließlich ablösefrei zum FC Bayern und zu Thomas Tuchel, seinem ersten BVB-Trainer. "Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen. Es ist eine Ehre für mich, für diesen großen Verein spielen zu dürfen", sagte Guerreiro bei seiner Ankunft. "Ich schätze Thomas Tuchel aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dortmund sehr."

Laut des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen zählt Guerreiro "seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga". Konstant tatsächlich in zweierlei Hinsicht. Konstant waren in Dortmund nicht nur Guerreiros Verletzungspausen, sondern auch seine starken Leistungen zwischendurch. Obwohl er als Linksverteidiger oder im Mittelfeld zum Einsatz kam, gelangen ihm in 224 Pflichtspielen starke 90 Scorerpunkte.

Bei seinen ersten beiden Auftritten für den FC Bayern verzeichnete Guerreiro zwar noch keine Torbeteiligung, gefiel aber dennoch. Gegen Münster sah Tuchel einen "guten Einstand. Er ist ein feiner Fußballer, sehr spielintelligent. Er denkt zwei Schritte voraus, ist sehr ballsicher." Gegen Leipzig kam Guerreiro beim Stand von 0:2 zur Halbzeit für Leon Goretzka ins Spiel, am Ende stand es 2:2. "Er ist schlau in den Zwischenräumen, will jeden Ball haben und vertraut sich im wahrsten Sinne des Wortes selber", sagte Tuchel: "Er vertraut seinen Fähigkeiten." Wenn es nur ein ähnliches Vertrauen in seinen Körper gäbe.

