FC Bayern - News und Gerüchte: Inter Mailand stellt Ultimatum wegen Yann Sommer

Die Torhüter-Position beim FC Bayern ist weiter ein heißes Thema: Inter Mailand stellt ein Ultimatum wegen Yann Sommer. Derweil gibt es neues von Marcel Sabitzer. Die News und Gerüchte aus München.

© getty FC Bayern, Gerücht: Inter stellt Ultimatum für Transfer von Yann Sommer Gerüchten zufolge ist sich Yann Sommer mit Inter Mailand weitestgehend über einen Wechsel nach Italien einig. Doch das heißt nicht, dass ihn der FC Bayern zeitnah abgeben wird. Und das könnte zum Problem für den Schweizer werden, denn laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport hat Inter nun ein Ultimatum gestellt. Das Blatt meldet, dass die Nerazzurri eine Entscheidung bis Sonntag oder allerspätestens Anfang der kommenden Woche wollen. Andernfalls soll ein anderer Keeper ins Auge gefasst werden. Bei Sommer wiederum gibt es zwar eine Klausel im Vertrag, wie Aufsichtsrat Uli Hoeneß am Samstag selbst bestätigt hat, doch greift diese nach Bild-Informationen erst, wenn Manuel Neuer mindestens drei Pflichtspiele absolviert hat. Und das wird aller Voraussicht nach nicht allzubald passieren. Neuer wird voraussichtlich sowohl den Super Cup am 12. August als auch den Bundesliga-Auftakt in Bremen am 18. August verpassen. Bis dahin haben die Bayern offenbar kein Interesse, Sommer abzugeben, jedenfalls nicht, bevor ein besserer Keeper gefunden ist. Und hier soll die Suche weitergehen. Laut Informationen von sky ist der Georgier Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia kein Thema mehr beim Rekordmeister, ebensowenig soll Oliver Baumann (Hoffenheim) ernsthaft diskutiert worden sein. Laut Bild soll es derweil aber erste Gespräche mit Kamil Grabara vom FC Kopenhagen gegeben haben. Der Pole sei durchaus an einem Wechsel interessiert, heißt es weiter. Weitere Namen, die immer mal wieder genannt werden, sind der marokkanische Nationalkeeper Yassine Bounou (Sevilla) sowie Robert Sánchez (Brighton), doch konkret scheinen diese allesamt nicht zu sein.

© getty FC Bayern, News: Baumann reagiert auf Gerüchte Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim ist angeblich ins Visier des FC Bayern geraten. Nun äußerte sich der Torhüter zu den jüngsten Gerüchten. "Ich habe die Meldungen dazu auch wahrgenommen. Ich verstehe die Spekulationen, weil ich schon lange in der Liga bin und nur noch ein Jahr Vertrag habe. Aber ich beschäftige mich aktuell nicht damit", sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: "Ich beschäftige mich nur damit, wie wir uns hier im Training verbessern." Baumann, der 2014 vom SC Freiburg zur TSG gewechselt war, steht in Hoffenheim noch bis 2024 unter Vertrag.

© getty FC Bayern, Gerücht: Marcel Sabitzer nicht von BVB-Wechsel überzeugt Am Dienstag kam das Gerücht auf, dass der BVB an Marcel Sabitzer vom FC Bayern interessiert sein soll. Doch auch wenn erste Gespräch stattgefunden haben sollen, scheint der Österreicher nicht allzu begeistert zu sein von der Perspektive, künftig in Schwarz-Gelb aufzulaufen. Laut Informationen von sky ist in dieser Sache noch nicht viel passiert. Stattdessen bevorzuge Sabitzer die Premier League und hat offenbar auch Anfragen aus England sowie Italien vorliegen. Der BVB wiederum wolle Sabitzer dennoch von einer Zusammenarbeit überzeugen, heißt es weiter. In jedem Fall belaufen sich die Vorstellungen der Münchner auf eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus möglicher Boni.

© getty FC Bayern, News: Jamal Musiala "kann und will Führungsspieler sein" Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München möchte auf dem Platz künftig mehr Verantwortung übernehmen. "Ich kann und will ein Führungsspieler sein, der mit Leistung vorneweg geht und seine Mitspieler damit pusht", sagte der 20-Jährige am Donnerstag in einem Interview mit den Klubmedien. Zu den sportlichen Führungsspielern gehörte Musiala bereits in der vergangenen Saison, als er mit zwölf Toren und 13 Assists der Topscorer beim Meister war. Unter anderem erzielte er am letzten Spieltag in Köln in der 89. Minute den Siegtreffer zur Meisterschaft. Sein Leistungslimit ist nach eigener Aussage aber noch nicht erreicht: "Im Vergleich zur letzten Saison will ich mich weiter steigern, das heißt: Mehr Tore erzielen und mehr Assists liefern. Ich liebe es einfach, Tore zu schießen und vorzubereiten."