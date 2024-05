Isaiah Hartenstein schwach, Knicks in fremder Halle abgestraft: Indiana Pacers erzwingen Spiel 7

© getty

Jalen Brunson in Halbzeit eins ganz schwach

Erneut ohne O.G. Anunoby konnten sich die Knicks in der Anfangsphase bei Ersatzmann "Deuce" McBride bedanken: Der traf seine ersten drei Dreier und hielt die Gäste so gegen das enorme Tempo der Pacers im Spiel. Die drückten in der Anfangsphase auf die Tube und fanden immer wieder den Weg in die Zone, so wie Myles Turner mit einem schönen And-one-Slam gegen Hartenstein. Trotzdem blieben die Knicks in einem sehr engen Spiel dran, führten zwischenzeitlich sogar mit 5 und nach dem ersten Viertel immerhin mit 30:29.

Die Partie blieb eng, bis Indiana in der Schlussphase des zweiten Spielabschnitts ein 10:0-Run gelang. Die Knicks blieben in dieser Phase über vier Minuten ohne Punkt, immerhin stellte Donte DiVincenzo mit einem Dreier aus der Ecke kurz vor der Pause noch auf 51:61. Mit dem Zehn-Punkte-Rückstand waren die Knicks noch gut bedient: Superstar Brunson verwarf elfmal in Folge und ging mit 2/13 und 1/4 von der Linie in die Kabine. Zudem dominierten die Pacers unter dem Korb (40:16 Punkte in der Zone).

Einen schnellen 5:0-Lauf der Knicks konterte Rick Carlisle mit einer Auszeit nach nur 38 Sekunden im dritten Viertel, seine Pacers antworteten mit zwei Dreiern in Folge zum 67:56. Bei Brunson lief es nun besser, aber die offenen Dreier fielen bei den Knicks in dieser Phase nicht mehr. Mit einem langen Jumper stellte Haliburton auf 81:65. Da saß Hart mit einem Handtuch auf seinen Bauch gepresst gerade draußen - er hatte selbst um seine Auswechslung gebeten. Das Highlight des Viertels gelang T.J. McConnell, der einen Airball-Dreier aus der Luft zum Reverse Layup verwandelte, doch Brunson verkürzte mit einem Dreier noch auf 75:88 aus Sicht der Knickerbockers.

Im Schlussviertel stellten die Pacers die Weichen aber schnell endgültig auf Sieg: Als Turner Harteinstein beim Layup-Versuch blockte und Andrew Nembhard im Gegenstoß einen Dreier verwandelte, war der Vorsprung 8:22 Minuten vor dem Ende erstmals auf 20 Punkte angewachsen (99:79). Obi Toppin sorgte mit einem spektakulären Dunk für das Ausrufezeichen und wurde von den Zuschauern mit Sprechchören belohnt. 3:39 Minuten vor dem Ende nahm Knicks-Coach Tom Thibodeau seine Stars herunter.