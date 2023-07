FC Bayern: Marcel Sabitzer offenbar beim BVB im Gespräch

Marcel Sabitzer hat keine Zukunft beim FC Bayern, der BVB scheint am Österreicher interessiert. Kommt es nun zum Transferhammer?

Borussia Dortmund würde sich offenbar gerne mit Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer vom FC Bayern München verstärken. Dies berichtet die Bild.

Nach den Abgängen von Jude Bellingham, Raphaël Guerreiro und Mo Dahoud im Mittelfeld, sucht man beim BVB dringend nach einem Ersatz. Sabitzer soll dabei mit den Attributen 'wuchtig, spielstark und erfahren' das nächste Puzzle-Teil für den BVB-Kader sein.

Sabitzer, der nach einer halbjährigen Leihe zu Manchester United wieder zurück in München ist, zählt zu den Verkaufskandidaten beim deutschen Rekordmeister, der sich eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro für den 29-jährigen Österreicher erhofft.

Zwar wäre Sabitzer, der in München noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, am liebsten in der Premier League geblieben, doch noch hat er keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Nun gilt es, Sabitzer von den BVB-Plänen zu überzeugen, ehe man am Montag bis zum 4. August auf die USA-Tour aufbricht.