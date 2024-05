FC Bayern München: Ließen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge den Deal mit Thomas Tuchel platzen?

Bereits am Mittwochabend soll Tuchel demnach dem FC Bayern abgesagt haben. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hätten sich massiv um ihn bemüht. Die Gespräche sollen gut gewesen sein, es habe Zugeständnisse an den Trainer gegeben.

Tuchel aber habe sich vor allem wegen der Laufzeit, die er gern über 2025 hinaus verlängert hätte, und mit Blick auf erweiterte Mitspracherechte und Kompetenzen gegen das Angebot entschieden. Hauptgrund aber sei etwas anderes gewesen. So hätten die Bayern-Bosse ihm das Gefühl gegeben, dass er nur nerve und anstrengend sei.

Was Eberl und Freund ihm in Gesprächen in Aussicht gestellt hatten, darunter ein Dreijahresvertrag, habe sich nicht auf den Papieren wiedergefunden. Es sei der Eindruck bei Tuchel entstanden, dass die beiden zwar vorgeschickt, aber nicht mit der nötigen Vollmacht ausgestattet gewesen wären.