FC Bayern München, News und Gerüchte: Verrät ein Foto bereits den Transfer von Harry Kane zum FCB?

Verrät ein Foto bereits den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München? Zudem gibt es neue Details zum Gerücht um einen möglichen Wechsel von Aurélien Tchouaméni. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Ein Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern steht beim deutschen Rekordmeister auf der obersten Prioritätsstufe. Nun sorgt ein Foto von Kanes Verein Tottenham Hotspur für ordentlich Spekulationen in den sozialen Medien, welche die Spurs-Fans bereits an einen feststehenden Abgang ihres Superstars glauben lassen.

© getty

FC Bayern München, News: Thomas Tuchel schwärmt von Bayern-Neuzugang Kim

Am Dienstag verkündete der FC Bayern den Transfer von Min-jae Kim, nach dem 27:0-Testspielerfolg gegen den Neuntligisten FC Rottach-Egern schwärmte Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel vom Neuzugang: "Min-jae hat eine sensationelle Saison gespielt in der Champions League und in der Liga mit Neapel. Er hat einen sehr ungewöhnlichen Werdegang, aber er zeigt einfach, dass er sich durchgebissen hat und seine Qualität durchgesetzt hat. Über China und die Türkei in Neapel gelandet. Groß, schnell, super zuverlässig und eine komplett fehlerfreie Saison gespielt auf dem höchsten Niveau. Ich bin sehr froh. Das war letztlich das, was wir wollten, wenn wir Lucas Hernández gehen lassen."

Tuchel lernt den Südkoreaner nun auch erst jetzt persönlich kennen: "Ich bin einfach nur sehr froh, dass er da ist. Ich habe nur über Video-Calls mit ihm Kontakt gehabt. Er ist einfach ein echter Kerl. Er ist komplett austrainiert und ready to go", so Tuchel, der die Einstellung des Innenverteidigers lobt: "Er wollte so früh wie möglich zu uns fliegen. Wir hätten ihm auch erlaubt, dass er erst in Asien dazustößt, weil das für ihn natürlich viel angenehmer mit der Flugbelastung gewesen wäre. Das wollte er auf keinen Fall. Das zeigt, wie professionell und fokussiert und wie ernst er das meint. Ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Er hatte genug Auswahlmöglichkeiten."