FC Bayern München: Wechsel von Sadio Mané zu Al-Nassr nimmt offenbar konkrete Formen an

Der Abschied von Sadio Mané beim FC Bayern nimmt offenbar konkrete Formen an. Wie The Athletic berichtet, ist es zwischen der Berater-Agentur und dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr zu einem Treffen gekommen, bei dem es um die Zukunft des Senegalesen ging.

Demnach traf sich der Sportdirektor von Al-Nassr, Goran Vucevic, mit einem Berater der Agentur ROOF, die auch Mané vertritt, im Pine Cliffs Hotel in Portugal. Am Abend schrieb die französische L'Équipe, dass es sogar schon eine Einigung zwischen dem Spieler und Al-Nassr gäbe.

Zuletzt berichteten mehrere Medien, dass die Münchner den Stürmer in diesem Transfersommer gerne verkaufen wollen. Den Bayern ist dabei vor allem das hohe Gehalt Manés ein Dorn im Auge. Dieses soll eingespart und an anderer Stelle reinvestiert werden.

Der Stürmer selbst hatte sich bezüglich seiner Zukunft kryptisch geäußert. "Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren", sagte er bei 2sTV und ergänzte, dass er Herausforderungen lieben würde: "Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern."

FC Bayern: Sadio Mané mit enttäuschender erster Saison

Mané war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt, konnte die Erwartungen aber insbesondere in der Rückrunde nicht erfüllen.

In 38 Pflichtspielen war er lediglich auf zwölf Tore und sechs Assist gekommen.