FC Bayern München, News und Gerüchte: Kyle Walker hat wohl Pep Guardiola seinen Wechselwunsch mitgeteilt

Kyle Walker hat wohl Pep Guardiola den Wunsch mitgeteilt, von Manchester City zum FC Bayern München zu wechseln. Thomas Tuchel hat die beiden Talente Arijon Ibrahimovic und Gabriel Vidovic verspätet doch noch ins Trainingslager an den Tegernsee geholt. Christian Nerlinger hält Thomas Müller für bestens geeignet für einen Chefposten beim deutschen Rekordmeister. News und Gerüchte von der Säbener Straße gibt es hier.

FC Bayern München, Gerücht: Kyle Walker hat Pep Guardiola seinen Wechselwunsch mitgeteilt

Kyle Walker von Manchester City hat seinem Trainer Pep Guardiola angeblich mitgeteilt, dass er den Klub verlassen und zum FC Bayern wechseln will. Das berichten Sky, Sport1 und die Sport Bild übereinstimmend. Nach Angaben der Sport Bild wollen sich die Cityzens am Donnerstag noch einmal mit dem Rechtsverteidiger unterhalten, der sich dem Bericht zufolge aber nicht mehr umstimmen lassen will.

Der Transfer hängt nun davon ab, ob sich die beiden Klubs bei der Ablösesumme einigen können. Walker hat sich am Mittwochabend mit dem Team auf den Weg nach Japan gemacht, wo City während seiner Asienreise Station macht und in einem Testspiel auf den FC Bayern trifft. Für die Cityzens gehe es laut Sport Bild jetzt nur noch darum, etwas auf Zeit zu spielen, um sich um einen passenden Nachfolger für Walker kümmern zu können.