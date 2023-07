FC Bayern München, News und Gerüchte: Harry Kane will nicht zu Paris Saint-Germain

Die Bayern sind wohl für Harry Kane die einzige Wechsel-Option im Ausland. Der Kim-Transfer steht angeblich unmittelbar bevor. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Harry Kane will nicht zu Paris Saint-Germain

Tottenham-Stürmer Harry Kane kann sich einen Wechsel zu Paris Saint-Germain nicht vorstellen. Das berichtet die englische Tageszeitung Telegraph. Die Franzosen waren nach Medienberichten in das Rennen um den Angreifer eingestiegen, konnten den 29-Jährigen aber nicht überzeugen.

Damit bleibt der FC Bayern München der einzige ernsthafte Interessent aus dem Ausland für Kane. Die Spurs möchten ihren Top-Star am liebsten behalten und wenn überhaupt, dann nur an einen Klub verkaufen, der nicht in der Premier League spielt. Für den FCB ist Kanes angebliche Absage an PSG eine gute Nachricht, denn damit besteht nun nicht die Gefahr, in ein Wettbieten hineingezogen zu werden.

Bislang haben die Münchner angeblich zwei Angebote für Kane über 70 und 80 Millionen Euro abgegeben, die die Engländer jeweils abgelehnt haben. Die Spurs fordern englischen Medienberichten zufolge rund 120 Millionen Euro für ihren Kapitän.