FC Bayern München, News und Gerüchte: Ansage von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Thema Disziplin

Uli Hoeneß hat eine klare Botschaft für die Mannschaft des FC Bayern München und fühlt sich so wohl wie selten bei seinem Klub. Zudem sprach er über diverse Personalien. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Yann Sommer. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern München, News: Uli Hoeneß fühlt sich "wohl wie selten" Uli Hoeneß hat am Samstag beim Auftakt des Trainingslagers des FC Bayern in Rottach-Egern am Tegernsee zur Presse gesprochen und sich nicht nur zum Stand der Verhandlungen mit Harry Kane geäußert, sondern auch Einblick in seine aktuellen Aufgaben gewährt. Zur Transfer-Taskforce des Klubs, der Karl-Heinz Rummenigge, Trainer Thomas Tuchel, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe angehören, sagte Hoeneß: "Das wurde aus der Not geboren und ich muss sagen, dass ich mich selten so wohlgefühlt habe beim FC Bayern. Diese Atmosphäre ist sehr, sehr konstruktiv. Ich telefoniere mit Karl-Heinz jeden Tag und alle Beteiligten sind sehr engagiert. Man kann nicht erwarten, dass man einen Transfer wie den Kane in einer Woche macht, das ist ja die Taktik des Herrn Levy."

© getty FC Bayern München, News: Klare Ansage von Uli Hoeneß Uli Hoeneß sprach am Samstag am Tegernsee über eine Reihe von Themen. Auch der Kader des Klubs war dabei ein größeres Thema. Neben Kane wurde Hoeneß auf die Sechser-Position angesprochen, auf der man wohl auch an Arsenal-Neuzugang Declan Rice interessiert war. Für Hoeneß allerdings besteht hier kaum Handlungsbedarf. Hoeneß sagte zur Sechser-Frage: "Die Diskussion um die Sechs stellt sich für mich gar nicht, weil Konrad Laimer ein Transfer ist, an dem wir sehr viel Spaß haben werden." Abgesehen davon aber hatte Hoeneß auch eine klare Botschaft für den aktuellen Kader parat: "Es ist klar, dass beim FC Bayern eine größere Disziplin an den Tag gelegt werden muss und dass mehr Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr. Das muss jeder wissen. Die Anzahl der guten Spieler wird sich stark erhöhen."

© getty FC Bayern München, News: Thomas Tuchel verteilt Anpfiffe im FCB-Training FCB-Trainer Thomas Tuchel war bei den Spielformen im ersten Training des FC Bayern München am Samstag am Tegernsee nicht durchgängig zufrieden und ließ das auch seine Spieler spüren. Einige Profis bekamen nach einem Bericht des kicker Anpfiffe des Coaches. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

© getty FC Bayern München, News: Alexander Nübel kann gehen Uli Hoeneß wurde am Rande des Trainingslagers des FC Bayern am Tegernsee ebenfalls auf die Personalie Alexander Nübel angesprochen. Die klare Botschaft des Aufsichtsratsmitglieds an den Torhüter: "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen." Derzeit buhlen offenbar der VfB Stuttgart und Leeds United um Nübel. Während die Münchner einem Medienbericht zufolge bereits ein erstes Angebot der Schwaben über 500.000 Euro Leihgebühr abgelehnt haben sollen, ist die Rede davon, dass sich der FCB eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro vorstellt. Die könnte Premier-League-Absteiger Leeds wohl aufbringen. Im Rahmen des Testspiels gegen den SSV Reutlingen bestätigten die Schwaben ihr Interesse an Nübel. "Ja, wir sind in Gesprächen", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Samstag: "Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden."