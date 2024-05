FC Bayern München, News und Gerüchte: Letztes Angebot für Alphonso Davies? So viel soll der FCB bieten

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Letztes Angebot für Alphonso Davies?

Der FC Bayern München ist nach wie vor bereit, mit Alphonso Davies zu verlängern – obwohl das Ultimatum vor einigen Wochen abgelaufen sein soll. Das berichtet Sky. Demnach könne der Kanadier nach wie vor das Angebot akzeptieren, das der FCB bereits vorgelegt habe. Eine Erhöhung sei nicht zu erwarten. Die Rede sei von einer Verlängerung bis 2029 und einem Bruttojahresgehalt von 14 Millionen Euro.

Auch der neue Trainer habe ein Mitspracherecht, wie es weiter geht. Sollten sich die Wege trennen, sei Theo Hernández von der AC Mailand eine ernste Option als Nachfolger. In den vergangenen Monaten gab es mehrfach Gerüchte, dass Real Madrid Interesse an Davies haben soll. Das aktuelle Arbeitspapier des Linksverteidigers läuft noch bis 2025. Die Bayern könnten also nur diesen Sommer eine angemessene Ablöse kassieren.