FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei Ex-FCB-Trainer wollen Hansi Flick wohl folgen - Wechsel von Théo Hernández nur unter einer Bedingung

FC Bayern München, News: Ex-Schiedsrichter nimmt Szymon Marciniak in Schutz

Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner hat dazu aufgefordert, bei Schiedsrichter Szymon Marciniak, der als Unparteiischer mit einem umstrittenen Abseitspfiff in der Schlussphase des CL-Halbfinals zwischen dem FC Bayern und Real Madrid die Wut der Münchner auf sich gezogen hatte, nicht mit zweierlei Maß zu messen.

So hätten sowohl Marciniak als auch Torhüter Manuel Neuer mit seinem folgenschweren Patzer aus Bayern-Sicht negativ auf das Ergebnis eingewirkt, "beim einen sagt man, dass Fehler passieren können. Den anderen nagelt man an die Wand. Da würde ich mir das gleiche Verständnis wünschen", so Wagner bei Sport1.

Das sei im Nachgang an die Pleite der Bayern aber nicht passiert, führte der Ex-Schiedsrichter weiter aus. "Während der Schiedsrichter fürchterlich angegangen wird, sagt man bei Neuer, dass er davor so gut gehalten hat und es mal passieren kann. Manuel Neuer hat hervorragend gehalten, verschätzt sich aber bei einem Ball. Der Schiedsrichter hat hervorragend gepfiffen, pfeift in einem Moment allerdings zu früh."