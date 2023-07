FC Bayern: Thomas Tuchel zählt Sadio Mané an und hält Abgang von Leon Goretzka für möglich

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat sich auf einer ausführlichen Pressekonferenz am Samstag zu mehreren Themen geäußert. Dabei sprach er unter anderem über die Comeback-Pläne von Manuel Neuer, einen möglichen Abgang von Leon Goretzka und potenzielle Transfers, darunter auch Harry Kane. Für Sadio Mané gab es eine klare Ansage. Hier könnt Ihr alle Aussagen nachlesen.

Uli Hoeneß schaute in Plauderlaune vorbei - und er hatte eine klare Botschaft. Wenn sich nicht gravierend etwas verändere, sagte der Ehrenpräsident von Bayern München beim Besuch im Trainingslager um die Ecke am Tegernsee, dann: Ja, dann gehe der deutsche Serienmeister mit dem Weltklassestürmer Harry Kane in die kommende Saison.

"Er hat in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn", sagte Hoeneß in Rottach-Egern: "Dann wird Tottenham einknicken müssen." Schließlich wolle Harry Kane, der englische Nationalspieler, auch im Vereinsfußball "international spielen".

Bei Kaiserwetter hatte Trainer Thomas Tuchel die Kane-Frage am Samstag noch souverän pariert, ohne das Geringste zu verraten. Brisantes hatte er dennoch zu berichten - aber über Manuel Neuer, Leon Goretzka oder Sadio Mané.

Der Nationaltorhüter werde den Saisonstart sehr wahrscheinlich verpassen. "Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld - und die Zeit kriegt er auch", betonte er, und er schob hinterher: "Immerhin ist das Manuel Neuer!"

Dieser werde "weiter ein individuelles Programm" absolvieren, sagte Tuchel, daher werde Neuer nicht mit auf die Asienreise (24. Juli bis 3. August) gehen. "Er wird weiter pendeln zwischen individuellem Athletik- und individuellem Torwarttraining. Der Plan ist, dass er danach teil-integriert wird ins Mannschaftstraining", sagte Tuchel.

Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die Saison, ein Einsatz dabei oder im Supercup gegen RB Leipzig sechs Tage zuvor erscheine "zu ambitioniert", betonte Tuchel.

Der Trainer weiß, dass sein jetziger Kader "höchstwahrscheinlich" nicht jener sein wird, den er Mitte August zur Verfügung haben wird. Um Kane und den Südkoreaner Min-Jae Kim (SSC Neapel) kämpfen die Münchner noch, auch auf der Abgabenseite könnte sich etwas tun: Auch bei überraschenden Namen.

FC Bayern: Thomas Tuchel sieht bei Leon Goretzka "viel Luft nach oben"

Die Zukunft von Leon Goretzka liegt, dafür musste nicht groß zwischen den Zeilen gelesen zu werden, nicht sicher beim FC Bayern. "Es ist noch zu früh in der Transferperiode, um da eine endgültige Aussage zu treffen", sagte Tuchel. Goretzka habe ein "unbefriedigendes Ende der Saison" erlebt: "Nicht nur im letzten Spiel, sondern in der letzten Phase. Für sich selbst und für uns auch."

Tuchel betonte, der 28-Jährige sei "einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten. Da ist viel Luft nach oben, unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen." Allerdings könnten während der Transferzeit "Situationen entstehen, in denen Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon jetzt nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung." Goretzkas Vertrag besitzt Gültigkeit bis 2026, Tuchel deutete überdies den Abschied der riesigen Enttäuschung Sadio Mané an.

Die Frage nach der heißesten Personalie des Transfersommers pendelte er dagegen aus. Er gebe eine "ganz langweilige Antwort: Ich gebe keinen Kommentar ab zu Spielern, die nicht bei uns unter Vertrag sind."

Da wiederum war etwas Exegese doch hilfreich: Generell sei der Verein auf der Suche nach einer "Nummer neun", die sportlich wie charakterlich perfekt ins Profil passe. "Wir sind bereit, voll einzusteigen, wenn wir sehr überzeugt sind", sagte er. Und dann sprach Uli Hoeneß.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel zum Nachlesen im Liveticker

Rechtsverteidiger-Position: "Sind auf dem Papier viele Rechtsverteidiger. Pavard spielt auch sehr gut innen. Noussair Mazraoui ist ein sehr spielstarker Rechtsverteidiger, der seine Meinung auch mal kundtut, aber das ist auch okay. Er hat aber auch gespielt, weil er sehr gut gespielt hat. Pavard hat seinen Wunsch hinterlegt, das ist bekannt. Und dann schauen wir mal." "Da sind wir noch nicht ganz fertig, wie der Kader dann endgültig aussehen soll."

Tuchel über die Torwart-Position: "Ich glaube auf der Torhüter-Position macht es keinen Sinn, was zu machen, weil die Situation so unklar ist. Die besten Entscheidungen trifft man, wenn das klar ist." "Alex Nübel ist auch noch da, wir kennen seine Meinung und die des Beraters. Aber auch hier kann noch viel passieren."

Tuchel über die Asien-Reise: "Ich bin ein großer Freund von Teambuilding auf dem Platz und im Hotel. Wir wollen es schaffen, schnell auf Temperatur zu kommen. Jetzt geht es in die ersten Trainingseinheiten. Wir müssen aufpassen, nicht zu überpacen, weil die Mannschaft auch brennt. Wir wollen unsere Prinzipien einschleifen. Wir haben einen Plan, es geht erstmal um die Belastungsgewöhnung. Auch in Asien werden wir nicht viel Rücksicht auf Jetlag oder Wetter nehmen. Diese Reisen sind Bestandteil eines jeden europäischen Top-Clubs, deswegen machen wir das Beste daraus."

Tuchel über die Situation von Sadio Mané: "Gute Frage. Grundsätzlich hat Sadio eine unbefriedigende Saison gespielt und ist hinter den Erwartungen geblieben. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn. In der Position, in der ich ihn sehe, sind auch Kingsley Coman und Serge Gnabry unterwegs. Da haben wir eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio. Das weiß der Spieler auch. Ich kenne seine Meinung, er kennt meine Meinung und die des Klubs. Er hat Vertrag und will bleiben. Und das respektieren wir auch. Aber es ist erst der erste Trainingstag und im Fußball kann viel passieren."

Tuchel über Uli Hoeneß: "Es ist schön, wenn er da ist, sich kümmert und sich einbringt."

Tuchel über Transfers: "Durch die Konstellation, dass ich sehr eng eingebunden bin, weiß ich mehr als zuvor bei anderen Vereinen. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Wir haben 23 Spieler dabei, denen vertrauen wir. Wir müssen es schaffen, das nächste Niveau zu erreichen. Dann versuchen wir, mit Transfers, die Gruppe noch zu verstärken. Wir werden auf maximalen Erfolg spielen."

Tuchel über das Anforderungsprofil neuer Spieler: "Dass uns eine Körperlichkeit, eine Robustheit - auch mental - gefehlt hat, ist jetzt kein Geheimnis. Das haben wir schmerzlich erfahren. Daher gehört das zum Profil, dass wir suchen."

Tuchel über Harry Kane: "Ich habe eine ganz langweilige Antwort, dass ich keinen Kommentar abgebe zu Spielern, die nicht bei uns sind. Es ist bekannt, dass wir eine Nummer 9 suchen. Wenn wir da einen finden, der reinpasst, dann werden wir was machen. Und wenn wir keinen finden, dann sind wir zufrieden mit unserem Kader. Aber wir brauchen noch ein bisschen Geduld."

Tuchel über Gravenberch und Goretzka: "Es sind beide Spieler von uns, sie haben einen Vertrag bei uns. Ryan ist in der Herausforderer-Rolle. Aus dieser Rolle muss er das Beste rausholen und sie annehmen. Leon hatte eine unbefriedigende letzte Phase. Von seinem Status her ist er jemand, von dem wir viel erwarten. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf. Alle Spieler sind hier, wollen sehen, was der Trainer plant, ob sie sich wohl fühlen."

Tuchel über die Neuzugänge: "Raphaël Guerreiro kenne ich aus Dortmund. Er will mit uns Titeln gewinnen, es war eine schnelle Entscheidung. Konni Laimer wurde vor mir entschieden, ich bin froh, dass er hier ist. Er ist extrem fleißig und laufstark, definiert sich über Ballgewinne. Ich habe sehr gute erste Eindrücken von ihm. Dann haben wir noch ein paar Nachwuchsspieler dabei, die sich beweisen sollen."

Tuchel über den Ersatz für Lucas Hernández: "Wir wollen Lucas Hernández ersetzen, es ist nicht mehr das allergrößte Geheimnis, um welchen Spieler es da geht. Ich schätze Lucas sehr, er hat nach seiner Verletzung mit Manuel Neuer eine große Lücke hinterlassen in der Rückrunde. Wenn ein Spieler klarmacht, dass er gehen möchte und ein lukratives Angebot hat, und wir denken, dass wir eine Alternative haben, die diese Lücke schließt, stimmt man dem zu. Wir hoffen zeitnah, die Lücke zu schließen."

Tuchel über seine Arbeit der letzten Wochen: "Wir haben uns regelmäßig an der Säbener Straße getroffen. Im Vordergrund war ein sehr guter Austausch mit Marco Neppe und Jan-Christian Dreesen als CEO. Es gab aber auch die größere Runde mit Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Herbert Hainer. Es ist wichtig, deren Herzblut, Sachverstand und Knowhow zu nutzen. Wir haben uns Woche für Woche getroffen und Transferziele festgelegt. Aber die Hauptarbeit war zwischen Neppe, Dreesen und mir. Und die bleibt auch so, weil es mit dem Trainingsstart nicht vorbei ist. Sehr enger Kreis, zielorientiert, sehr interessant."

Tuchel über Declan Rice: "Es ist so, dass dieser Spieler ein Profil hat, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben. Es könnte interessant sein, so ein Profil im Kader zu haben. Aber es geht auch um Qualität und da gibt es nicht so viele von."

Tuchel über den Kader: "Der Kader jetzt wird höchstwahrscheinlich nicht der Kader sein, mit dem wir ab 1. September die Spiele bestreiten."

Tuclel über den Zeitplan bei Manuel Neuer: "Es ist ein sehr enger Zeitplan. Wir brauchen Geduld und die bekommt er auch. Der Punktspielauftakt und der Super Cup ist ein zu enges Ziel." "Wenn es dann so weit ist, wird er dann nicht zu viel Zeit brauchen, um wieder reinzufinden."

Tuchel über wer dabei ist: "Hätte beinahe gesagt, alle sind dabei. Aber Matthijs de Ligt macht noch individuelles Training. Er wird direkt nach dem Trainingslager einsteigen und mit nach Asien gehen. Manuel Neuer wird noch individuell trainieren. Der Plan ist, dass Manuel nicht mit nach Asien kommt, sondern danach teilintegriert wird ins Mannschaftstraining."

