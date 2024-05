"Kannst im CL-Halbfinale nicht nach 80 Minuten rausgehen": Scharfe Kritik an Harry Kane vom FC Bayern München

"Wenn du einen Spieler holst, den englischen Nationalmannschaftskapitän, der 100 Millionen Euro gekostet hat. Er ist zwar nicht bei den Bayern der Kapitän, aber er ist der wichtigste Spieler, die Leitfigur", erklärte Hamann seine Meinung: "Dann kann ich nicht in einem Champions-League-Halbfinale nach 80 Minuten rausgehen mit Rückenproblemen."

Der FC Bayern führte zu diesem Zeitpunkt noch mit 1:0 in Madrid und wäre damit in das Finale der Champions League eingezogen. Thomas Tuchel musste in der Schlussphase mehrfach wechseln, weil einige Spieler mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Darunter auch Kane, bei dem laut dem Trainer der Rücken zugemacht habe.