FC Bayern München, News und Gerüchte: Darum muss Mané gehen - Reschke mit Einblicken in den Kane-Poker

Sadio Mané soll nicht nur aus sportlichen Gründen auf der Streichliste des FC Bayern München stehen. Eine Kane-Option soll für den Rekordmeister vom Tisch sein. Michael Reschke gibt Einblicke, wie der Poker mit Harry Kane laufen könnte. Alexander Nübel hat zwei konkrete Wechseloptionen. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Darum steht Sadio Mané auf der Streichliste Sadio Mané und der FC Bayern München - bisher ist das keine besonders fruchtbare Zusammenarbeit. Allein das sollte als Grund reichen, um einen möglichen Verkauf in diesem Sommer zu rechtfertigen. Doch laut der az ist vor allem der Zwischenfall mit Leroy Sané im Champions-League-Viertelfinale entscheidend für die Motivation der Bosse, den Senegalesen abzugeben. Die angeblichen Absichten der Bayern, dass Mané verkauft werden soll, waren bereits am Mittwochabend durchgesickert. In der Folge soll der Angreifer viel Ansehen bei wichtigen Mitspielern verloren haben. Darüber hinaus gebe es Zweifel an seiner grundsätzlichen Fitness sowie an seiner Kompatibilität mit dem System. Mané kam 2022 für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool. Sky berichtete zuletzt, dass die Münchner bereit wären, ihn für rund 20 Millionen Euro wieder zu verkaufen.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Kane-Alternative vom Tisch - Davies-Gespräche weiter kompliziert Victor Osimhens möglicher Wechsel zum FC Bayern München, falls der Kane-Deal platzt, soll vom Tisch sein. Das berichtet die Bild. Seine Optionen wären demnach nur noch eine Vertragsverlängerung bei Neapel oder ein Wechsel zu PSG. Auch ein Transfer von Kyle Walker gestaltet sich schwierig. Laut der Boulevardzeitung warten die Münchner weiterhin auf die Antwort des Spielers auf das abgegebene Angebot. Der Engländer neige derzeit zu einer Verlängerung bei Manchester City. Zu einer Verlängerung mit Alphonso Davies kommt es indes erstmal nicht. Dem Bericht zufolge, will der Kanadier in dieser Saison zwar erstmal in München bleiben, doch ein Abgang im Sommer 2024 sei eine Option, wenn es keine Einigung mit dem FCB gebe. Die Gespräche sollen aber erstmal auf Eis liegen. Wie zuletzt bereits von anderen Medien berichtet, wird wohl auch Dayot Upamecano erstmal bei den Bayern bleiben. Zwar sei ihm kein Startplatz garantiert, doch man glaube an sein Potenzial. Wechseln könnte aber Yann Sommer, der nach Bild-Informationen weiterhin bei Inter Mailand hoch im Kurs steht. Der Torhüter sei durchaus interessiert. Alternativen für die Bayern könnten demnach Yassine Bounou oder Giorgi Mamardashvilli sein.

© getty FC Bayern München, News: Transfermarkt "wie auf dem Jahrmarkt"! Reschke gibt Einblicke Michael Reschke hat im Interview mit Sky über die Vorgänge bei Transfers gesprochen. Der ehemalige Kaderplaner des FC Bayern München hat im Zuge der Gerüchte rund um Harry Kane erklärt, worauf es ankommt. Manchmal gehe es in den Verhandlungen zu "wie auf dem Jahrmarkt", so der heutige Direktor einer Berateragentur. Angeblich hatte rund um den Kane-Poker kürzlich ein Geheimtreffen zwischen den Bayern-Bossen und den Spurs-Verantwortlichen. Hier geht's zur News. Meist gebe es zunächst einen initialen Kontakt zur Agentur bzw. zum Berater des Spielers. "Die Gespräche mit dem Spieler müssen nicht final sein, bevor man an den Verein herantritt", so Reschke weiter: "Man muss aber wissen: Kann sich der Spieler grundsätzlich vorstellen, zu uns zu wechseln?" Dabei gehe es neben finanziellen Themen auch um sportliche Perspektiven. Dafür sei auch ein Gespräch zwischen Spieler und Trainer wichtig. Allerdings habe dieser fast nie eine "wirtschaftliche Verantwortung". Es habe jedoch auch Beispiele gegeben, in denen der Trainer aktiv Ansprüche an die Kaderplanung gestellt habe. Beispielsweise bei Pep Guardiola, der einst forderte: "Thiago oder nix". Für den Klub sei das aber ohnehin sinnvoll gewesen: "Bei Thiago war es vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein sehr guter Transfer für den FC Bayern München." Im nächsten Schritt käme es dann zu Verhandlungen mit dem möglicherweise abgebenden Klub. Diese werden in der Regel, so Reschke, vom sportlichen Leiter geführt - und im Fall des FC Bayern nicht Karl-Heinz Rummenigge oder Uli Hoeneß. Hakt es in den Gesprächen, würden die Medien "teilweise auch bewusst mitbenutzt, das ist ein Wechselspiel", erklärte Reschke, der sich sicher ist, dass man "parallel noch mit drei, vier anderen Spielern, die für die Position in Frage kommen" spreche. Doch Harry Kane ist die erklärte erste Wahl der Münchner und während die Verhandlungen laufen, können die Alternativen nach und nach ausgehen. Am nervigsten sei es, "wenn du viel Zeit investiert hast, du bist schon auf der Zielgerade und der Transfer dann platzt. Und die Alternativ-Option, die auch auf dem Radar war, die gibt es auf einmal nicht. Das ist energieraubend".

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Alexander Nübel mit zwei konkreten Optionen Wie bereits vor einigen Tagen berichtet wurde, hat Alexander Nübel neben dem VfB Stuttgart auch die Option nach England zu gehen. Konkreter wurden die Gerüchte bisher aber nicht. Laut der Bild handelt es sich beim englischen Klub aber um Leeds United. Allerdings ist Leeds in der vergangenen Saison in die Championship abgestiegen. Ob Nübel bereit ist, in die zweite Liga zu wechseln, ist fraglich. Auf der anderen Seite scheinen ihm die Optionen auszugehen. Denn auch beim VfB soll es Zweifel geben, ob der Bayern-Torhüter der richtige Mann ist. Mehr Informationen zu Nübel gibt es hier.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Kyle Walker gibt FCB Zusage Nachdem der FC Bayern schon seit Wochen mit Kyle Walker in Verbindung gebracht worden war, soll der Rechtsverteidiger den Münchnern nun zugesagt haben. Das berichtet sky mit Verweis auf eigene Informationen. Dem Bericht zufolge einigte man sich bereits auf einen Vertrag bis 2025 plus Option für eine weitere Spielzeit. Eine Einigung zwischen den Bayern und Manchester City steht bislang aber noch noch. Spekuliert wird mit einer Ablösesumme im Bereich von 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Die ausführliche News gibt es hier!