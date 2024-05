Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk, Boxen kostenlos live sehen: Alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Livestream

Der Schwergewichtskracher zwischen Fury und Usyk wird nirgends kostenlos angeboten. Wer live mit dabei sein möchte, findet keinen Weg an DAZN vorbei. Der Streamingdienst hat sich die Rechte am Spektakel gesichert und verlangt für die Freischaltung des Livestreams nicht nur ein kostenpflichtiges Abonnement (egal ob DAZN World, DAZN Super Sports oder DAZN Unlimited), sondern auch eine weitere einmalige Pay-per-View-Zahlung in Höhe von 24,99 Euro.

Die Vorkämpfe und das spätere Hauptevent werden bei DAZN ab 15.15 Uhr angeboten. Folgendes Personal begleitet Euch durch das Geschehen: