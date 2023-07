FC Bayern München, News und Gerüchte: Bundesligist wohl scharf auf FCB-Stürmer - Geduld bei zwei Streichkandidaten gefragt?

Werder Bremen hat offenbar ein Auge auf Mathys Tel geworfen, dessen Beratern dementiert jedoch die Gerüchte. Bei zwei Streichkandidaten braucht der FCB wohl noch etwas Geduld. Außerdem: Ein Ex-PL-Star rät Harry Kane zum Erzwingen seines Wechsels. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Werder heiß Tel - Berater schließt Leihe aus Nach dem FC Augsburg hat nun offenbar ein weiterer Bundesligist Interesse an Bayern-Stürmer Mathys Tel angemeldet. Wie der kicker berichtet, hat Werder Bremen ein Auge auf den 18-Jährigen geworfen. Offenbar streben die Hanseaten ein Leihgeschäft an, was auch im Sinne der Münchner sein dürfte. Zwar kam Tel in der vergangenen Saison 28-mal (häufig von der Bank) zum Einsatz, wobei er auch sechs Tore erzielte, beim deutschen Rekordmeister liebäugelt man aber dennoch mit einem Leihgeschäft, um dem Stürmer Spielpraxis zu ermöglichen. Eine Leihe sei aber absolut ausgeschlossen, so äußerte sich Gadiri Camara, Agent von Mathys Tel, gegenüber Sky auf die Gerüchte. "Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann keine Gerüchte über eine potenzielle Leihe zu Werder Bremen bestätigen." Viel mehr wolle er beim FCB bleiben und sich verbessern. Dabei sei auch egal, wer noch kommt: "Er ist bereit für die Herausforderung. Er liebt Bayern und ich denke, dass Bayern ihn auch liebt."

© getty FC Bayern München, Gerücht: Geduld bei Sommer und Sabitzer? Trotz seiner Leih-Rückkehr zum FC Bayern hat Marcel Sabitzer wohl keine Zukunft mehr in München. Die FCB-Verantwortlichen würden den Österreicher gerne verkaufen, zuletzt hieß es, dass die AS Roma Interesse hätte. Laut einem kicker-Bericht müssen die Italiener aber zunächst eigene Transfereinnahmen generieren, um einen Wechsel zu realisieren. In den nächsten zwei bis drei Wochen werde wohl nichts passieren, heißt es. Auch bei Yann Sommer braucht der FC Bayern wohl noch etwas Geduld. Dort gilt Inter Mailand als interessiert, da Nerazzurri-Stammkeeper Andre Onana vor einem Transfer zu Manchester United steht. Erst bei einem Vollzug dieses Wechsels, könnte der Poker um Sommer uns Rollen kommen.

© getty FC Bayern München, Gerücht: FCB plant nicht mehr mit Mané Die Verantwortlichen des FC Bayern treiben offenbar den Verkauf von Sadio Mané voran. Wie der kicker in seiner Donnerstagsausgabe berichtet, haben die Münchner dem Offensivspieler mitgeteilt, in der kommenden Saison nicht mehr mit ihm zu planen. Dem Bericht zufolge strebt der Rekordmeister einen Verkauf an, um das hohe Gehalt des als großen Hoffnungsträger verpflichteten Stürmers zu sparen und in andere Spieler investieren zu können. Mané war im vergangenen Sommer vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt, konnte die Erwartungen aber insbesondere in der Rückrunde nicht erfüllen. Laut kicker gibt es Interessenten aus Saudi-Arabien, die bereit sind, eine "zufriedenstellende" Ablösesumme zu bezahlen. Hier kommt Ihr zur ausführlichen News.

© getty FC Bayern München, News: Ex-Profi gibt Kane Ratschlag für FCB-Wechsel Der ehemalige Premier-League-Profi Stan Collymore hat Harry Kane geraten, seinen Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München notfalls zu erzwingen. "Er hat alles getan, was er bei Tottenham Hotspur tun muss. Es gibt dort nichts mehr für ihn zu tun, und wenn er nicht auf einen Wechsel drängt, stelle ich seinen Ehrgeiz in Frage", schrieb Collymore in seiner Kolumne bei Caught Offside. Kane müsse nun auf seine eigene Karriere schauen und sich in den Vordergrund stellen, meint der 52-Jährige weiter. "In Anbetracht der Tatsache, dass der Fußball auf niemanden wartet, würde ich an Kanes Stelle alles in meiner Macht Stehende tun, um einen Wechsel zu Bayern München zu erzwingen, denn es könnte durchaus seine letzte Chance sein, einen großen nationalen Titel zu gewinnen." Verschiedenen Medienberichten zufolge will Kane unbedingt zum FC Bayern wechseln. Dafür sagte der englische Nationalstürmer auch Top-Klub PSG ab, der ebenfalls Interesse gezeigt haben soll. Sein Vertrag bei Tottenham läuft noch bis 2024, notfalls käme für ihn auch ein ablösefreier Wechsel im nächsten Jahr in Frage.