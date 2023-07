FC Bayern München, News und Gerüchte: Al-Nassr darf wohl mit FCB-Angreifer Sadio Mané verhandeln

Der FC Bayern München hat einem an Sadio Mané interessierten Verein die Erlaubnis erteilt, in Verhandlungen mit dem Angreifer zu treten. Zwei Torhüter stehen wohl kurz vor dem Absprung. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Für Leeds United müsste Nübel in den sauren Apfel beißen und in die Championship, die 2. Liga Englands, wechseln.

FC Bayern München, News: Harry Kane reist mit Tottenham nach Australien

Der vom FC Bayern heftig umworbene Stürmer Harry Kane trat am Freitag mit Tottenham Hotspur die Reise nach Australien an. Diese dauert fast zwei Wochen und wird von Testspielen in Australien (gegen West Ham United), aber auch in Thailand und Singapur begleitet.

Zuletzt hieß es, dass sich die Spitzen von Bayern und Tottenham am Donnerstag in London getroffen haben. Dies berichtete die Bild.

Zu einem Durchbruch sei es dabei weiter nicht gekommen, die Münchner Delegation soll aber optimistisch sein, den 29 Jahre alten Torjäger in diesem Sommer zu verpflichten.

