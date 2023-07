FC Bayern München, News und Gerüchte: Gregor Kobel spricht über FCB-Gerüchte - Preisschild für Keeper-Kandidat

BVB-Keeper Gregor Kobel kann sich aktuell keinen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen. Trainer Thomas Frank vom FC Brentford hat David Raya, der zuletzt als neuer Keeper des FC Bayern gehandelt wurde, ein Preisschild verpasst. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern München, News: Gregor Kobel dementiert FCB-Avancen

Keeper Gregor Kobel von Borussia Dortmund kann sich aktuell keinen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen. "Damit oder mit einem Wechsel beschäftige ich mich überhaupt nicht! Schreiben Sie das bitte auch so auf: Das ist gerade gar kein Thema für mich", sagte Kobel der Bild. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern am 25-jährigen Keeper aus der Schweiz.

Kobel steht noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag. "Mein voller Fokus liegt auf diesem Team, mit dem ich in den nächsten Jahren erfolgreich sein will. Ich bin total darauf fokussiert, was hier passiert. Das erwarte ich von mir selbst", erklärte er.