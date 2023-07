FC Bayern München: Sven Ulreich kritisiert Entlassung von Toni Tapalovic

Ersatzkeeper Sven Ulreich vom FC Bayern München hat die Entlassung des langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic Anfang des Jahres kritisiert. Nach Manuel Neuers Unterschenkelbruch hatte sich der Klub auf Betreiben des damaligen Cheftrainers Julian Nagelsmann überraschend von Neuers langjährigem Wegbegleiter getrennt.

"Es ist schade, dass es so spontan und nicht nachvollziehbar entschieden wurde" sagte Ulreich am Sonntag bei einem Sponsorentermin in Singapur und betonte, dass die Entscheidung "für Manu und auch für mich sehr überraschend" gekommen sei. "Tapa ist ein feiner Kerl, ein super Torwarttrainer. Ich habe immer super gerne mit ihm zusammengearbeitet. Er hat mich sehr weit nach vorne gebracht." Aber auch sein Nachfolger Michael Rechner sei laut Ulreich ein "ein super Kerl ist, mit dem man gut reden kann und der sehr gute Arbeit leistet".

Auf der Torhüter-Position herrscht beim FC Bayern aktuell große Unklarheit. Neuer kämpft für sein Comeback, das spätestens nach der Länderspielpause Mitte September erfolgen soll. Alexander Nübel wechselte leihweise zum VfB Stuttgart, Yann Sommer zieht es zu Inter Mailand. Als Ersatz will der FC Bayern einen weiteren etablierten Keeper verpflichten, gehandelt wurden zuletzt unter anderem David Raya vom FC Brentford und Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia.

Ulreich findet es "völlig legitim, dass über andere Namen gesprochen wird": "Wenn Yann Sommer gehen sollte, wäre ich alleine. Das wäre eine Situation, die der Verein so nicht lassen könnte, deswegen ist es schon auch richtig, dass man sich auf dem Transfermarkt umschaut."

An einer erfolgreichen Rückkehr von Neuer hat der 34-Jährige unterdessen keine Zweifel: "Ich kenne Manu sehr gut und weiß, dass er zu alter Stärke zurückkommen wird. Er wird Zeit brauchen in den nächsten Wochen, um diese schwere Verletzung auch ordentlich ausheilen zu lassen."

Ulreich selbst erwägt unterdessen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags. "Gespräche gibt es noch nicht, ich werde in paar Tagen 35. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein, zwei Jährchen weitergeht", sagte er. "Wo das der Fall ist, schauen wir dann. Natürlich wird man sich, wenn der neue Sportdirektor da ist, zusammensetzen und über das Jahr hinaus besprechen, was Sache ist." Der FC Bayern sei ihm "ans Herz gewachsen".

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB